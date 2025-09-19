Ali Koç'tan AKP'li başkana sert cevap: Terör örgütü gibi konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NOW TV yayınına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e yanıt verdi.

“15 TEMMUZ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR”

Şike sözlerini sert bir dille eleştiren Ali Koç, "Er ya da geç yargı bu konuya el atmak zorunda kalacak. Toplumda sosyal problem yaratmak istiyorsan, en basit araç futboldur. Benim taraftarım Alanya maçının son pozisyonda iki penaltı var diyor herkes, ne yapmaya çalışıyorsunuz! Trabzon Belediye Başkanı, iki camiayı kanlı bıçaklı hala getirdi. Ertuğrul Başkan ile bugüne kadar metanetli bir şekilde, saygıyla bir şey götürmeye çalışıyorduk. Bu iki camia arasındaki sıkıntıları böyle iki başkan çözebilirdi. Bir tane belediye başkanı çıktı, edepsiz ve Fenerbahçe'yi hedefe alarak, Türkiye Cumhuriyeti yargısının adını koyduğu konuda terör örgütü gibi konuşacak. İşine geldi mi bu örgütle ilgili yargı kararları geçerli, işine geldi mi geçersiz. Bu belediye başkanı 15 Temmuz için ne düşünüyor!" sözlerini sarf etti.

Ahmet Metin Genç'ten şike suçlaması

AHMET METİN GENÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulunan Ahmet Metin Genç, "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." demişti.

"YIKILMAZ ZANNEDERSİNİZ AMA SUSURLUK GİBİ BİR OLAY OLUR"

Hakem kararlarının yargıya taşınacağını da belirten Ali Koç, "Mevcut MHK başkanı, aklı selim bir şekilde Türk futbolunun bekası ve faydası için bu kadar çok kulübün ona karşı geldiği ortamda ayrılmaya razı gelmelidir. Öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak. Bazen bir şey değişmez, yıkılmaz zannedersiniz ama bir olay olur, Susurluk gibi. Çorap söküğü gibi gerisi gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüce yargısı, çok yakında bu konulara el atılacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. Biz de bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.