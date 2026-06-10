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Amedspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktörlük görevine Besnik Hasi'nin getirildiğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Diyarbakır ekibi, teknik direktörlük koltuğuna Besnik Hasi'nin getirildiğini duyurdu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE BESNIK HASI GETİRİLDİ

Amedspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hoş geldin Besnik Hasi!" ifadelerini kullandı.A

SON OLARAK ANDERLECHT'İ ÇALIŞTIRDI

54 yaşındaki teknik adam son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'i çalıştırdı. Takımın başında 43 maça çıkan Besnik Hasi, 1.47 puan ortalaması yakaladı.

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SIRADA TRANSFER ÇALIŞMALARI VAR

Diyarbakır ekibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da sportif direktörlük koltuğuna Serkan Reçber'i getirdiğini açıklamıştı. Teknik direktör ve sportif direktörünü belirleyen Amedspor'un transferlere yönelmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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