Amedspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
Süper Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktörlük görevine Besnik Hasi'nin getirildiğini duyurdu.
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Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Diyarbakır ekibi, teknik direktörlük koltuğuna Besnik Hasi'nin getirildiğini duyurdu.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE BESNIK HASI GETİRİLDİ
Amedspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hoş geldin Besnik Hasi!" ifadelerini kullandı.A
SON OLARAK ANDERLECHT'İ ÇALIŞTIRDI
54 yaşındaki teknik adam son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'i çalıştırdı. Takımın başında 43 maça çıkan Besnik Hasi, 1.47 puan ortalaması yakaladı.
SIRADA TRANSFER ÇALIŞMALARI VAR
Diyarbakır ekibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da sportif direktörlük koltuğuna Serkan Reçber'i getirdiğini açıklamıştı. Teknik direktör ve sportif direktörünü belirleyen Amedspor'un transferlere yönelmesi bekleniyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi