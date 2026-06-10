Amedspor transfer etmek isteyince ortalık karıştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sportif direktörlüğe Serkan Reçber'i getiren Diyarbakır ekibi, ligde kalıcı olacak bir kadro kurmak istiyor.

HEDEF GUILLERMO VISCARRA

Bu doğrultuda Amedspor, Peru'nun Alianza Lima takımında forma giyen Guillermo Viscarra'yı transfer etmek istediği ifade edildi.

MENAJERİ AÇIK KAPI BIRAKTI

İddialar Peru basınında da geniş yankı buldu. Taraftarlar iddialara sert tepki gösterirken resmi açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Daniel González, "Billy'nin kulübüyle Aralık ayına kadar devam eden net bir sözleşmesi var. Şu an için Alianza Lima'nın sportif projesine olan bağlılığı sürüyor ve an itibarıyla yurt dışına transferini kesinleştiren, tamamlanmış bir anlaşma söz konusu değil" sözlerini sarf etti.

TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bolivyalı file bekçisi, CONMEBOL ve Libertadores Kupası'ndaki pek çok maçta sahaya çıktı. Bolivya Milli Takımı'nda da forma giyen Guillermo Viscarra takımın en önemli isimleri arasında gösteriliyor.