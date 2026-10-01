Amedspor tavan yaptı

Transfermarkt'ın yaptığı güncel piyasa değeri revizyonuyla Amedspor'da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Sarı-kırmızılı (bordo-beyazlı) ekipte 7 futbolcunun piyasa değerinde artış kaydedilirken, takımın toplam kadro değeri 4,2 milyon Euro büyüdü.

YEDİ İSİMDE DEĞER ARTIŞI

Güncellemeyle birlikte Amedspor'un kadrosunda yer alan yedi oyuncunun piyasa değeri yukarı yönlü revize edildi. Samuel Ballet'in değeri 2 milyon Euro'dan 3,5 milyon Euro'ya, Yira Sor'un değeri ise 2,5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya yükseldi. Bu iki isim, kulüpte en yüksek nominal artışı yaşayan oyuncular olarak öne çıktı.

DİĞER İSİMLERDE DE YÜKSELİŞ

Listede yer alan diğer oyuncularda da değer artışları dikkat çekti. Cem Üstündağ 500 bin Euro'dan 700 bin Euro'ya, Rayan Raveleson 1 milyon Euro'dan 1,2 milyon Euro'ya, Gökhan Gül 1,3 milyon Euro'dan 1,5 milyon Euro'ya yükseldi. Lumbardh Dellova'nın değeri ise 1,5 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya çıktı.

ORANSAL LİDER: AMADOU CİSSE

Nominal artış büyüklüğü açısından Ballet ve Sor öne çıksa da, oransal bazda en çarpıcı yükseliş Amadou Cisse'de yaşandı. Senegalli oyuncunun piyasa değeri 200 bin Euro'dan 800 bin Euro'ya çıkarak tam dört katına ulaştı. Bu artış, Cisse'nin sezon başından bu yana sahadaki istikrarlı performansının piyasa tarafından da onaylandığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

TOPLAM TABLO

Yapılan güncellemeyle Ballet ve Sor'un değerleri 1,5'er milyon Euro, Dellova'nın değeri 500 bin Euro, Cisse'nin değeri 600 bin Euro artarken; Üstündağ, Raveleson ve Gökhan Gül'ün değerlerinde ise 200'er bin Euro'luk yükseliş yaşandı. Bu artışların toplamı, kulübün kadro değerini 4,2 milyon Euro büyüterek Amedspor'un piyasa değerindeki genel yükseliş trendini ortaya koydu.