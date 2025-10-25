Altınordu galibiyeti unuttu
2’nci Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında yer alan Altınordu evinde Karacabey Belediyespor’la karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor darmadağın oldu
Altınordu rakibine evinde 1-0 yenilerek çıkışa geçemedi ve galibiyetle tanışamadı.
Karacabey Belediyespor 37’nci dakikada Sedat Cengiz’in golüyle öne geçip ilk yarıyı bu sonuçla tamamladı.
İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Karacabey Belediyespor’un oldu.
Altınordu bu maçın ardından 4 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı.
Karacabey Belediyespor puanını 10 yükseltip ateş hattından uzaklaştı.
HENÜZ GALİBİYET ALAMADI
2. Lig ekibi Altınordu, ligde henüz galibiyetle tanışamadı.
Altınordu, oynadığı 9 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alabildi.
Namet Ateş'in öğrencileri, 2 Kasım Pazar günü Karaman FK deplasmanına çıkacak.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA