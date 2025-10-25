Altınordu galibiyeti unuttu

Altınordu galibiyeti unuttu
Yayınlanma:
2. Lig'de Karacabey Belediyespor'a 1-0 kaybeden Altınordu, 9. maçında da galibiyet alamadı.

2’nci Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında yer alan Altınordu evinde Karacabey Belediyespor’la karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor darmadağın olduAdana Demirspor darmadağın oldu

Altınordu rakibine evinde 1-0 yenilerek çıkışa geçemedi ve galibiyetle tanışamadı.

Karacabey Belediyespor 37’nci dakikada Sedat Cengiz’in golüyle öne geçip ilk yarıyı bu sonuçla tamamladı.

İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Karacabey Belediyespor’un oldu.

Altınordu bu maçın ardından 4 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı.

Karacabey Belediyespor puanını 10 yükseltip ateş hattından uzaklaştı.

HENÜZ GALİBİYET ALAMADI

2. Lig ekibi Altınordu, ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Altınordu, oynadığı 9 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alabildi.

Namet Ateş'in öğrencileri, 2 Kasım Pazar günü Karaman FK deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Spor
Yunanistan'dan İsrail takımlarına men çağrısı
Yunanistan'dan İsrail takımlarına men çağrısı
Erdoğan'ın kuzeni görevinden ayrıldı: 'El çektirme' iddiaları gündeme gelmişti
Erdoğan'ın kuzeni görevinden ayrıldı: 'El çektirme' iddiaları gündeme gelmişti
Murat Ülker ve Ali Koç'tan Fenerbahçelileri havalara uçuran karar
Murat Ülker ve Ali Koç'tan Fenerbahçelileri havalara uçuran karar