Adana Demirspor darmadağın oldu

Adana Demirspor darmadağın oldu
Yayınlanma:
Vanspor'u konuk eden Adana Demirspor sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mavi Şimşekler rakibine 4-2’lik skorla mağlup oldu.

ghknmghnm.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Süleyman Bahadır, Samet Özkul, Kerem İlitangil

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 84 Ali Arda Yıldız), Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 55 Ahmet Bolat), Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Barış Timur), Gökdeniz Tunç (Dk. 55 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Yılmaz (Dk. 65 Kayra Saygan), Salih Kavrazlı

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas (Dk. 67 Medeni Bingöl), Erdi Dikmen, Oulare (Dk. 55 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Faruk Can Genç, Erdem Seçgin, Jefferson (Dk. 86 Jevsenak), Regis (Dk. 84 Mehmet Manış), Vlachomitros (Dk. 67 Hasan Bilal), Bekir Can Kara, Cedric

Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına dair ilginç iddia: Yaptığı görüşmeyi açıkladıBarış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına dair ilginç iddia: Yaptığı görüşmeyi açıkladı

Goller: Dk. 9 ve 12 Regis, Dk. 50 Bekir Can Kara, Dk. 53 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 74 Kürşat Türkeş Küçük, Dk. 83 Salih Kavrazlı (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Fidan, Dk. 74 Yücel Gürol (Adana Demirspor), Dk. 82 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor)


Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına dair ilginç iddia: Yaptığı görüşmeyi açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına dair ilginç iddia: Yaptığı görüşmeyi açıkladı
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi can sıkan tablo: Okan Buruk mecbur kaldı
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi can sıkan tablo: Okan Buruk mecbur kaldı
Beşiktaş'ta kaptanlığı alınan Mert Günok ilk kez konuştu
Beşiktaş'ta kaptanlığı alınan Mert Günok ilk kez konuştu