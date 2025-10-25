Adana Demirspor darmadağın oldu
1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mavi Şimşekler rakibine 4-2’lik skorla mağlup oldu.
DETAYLAR
Hakemler: Süleyman Bahadır, Samet Özkul, Kerem İlitangil
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 84 Ali Arda Yıldız), Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 55 Ahmet Bolat), Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Barış Timur), Gökdeniz Tunç (Dk. 55 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Yılmaz (Dk. 65 Kayra Saygan), Salih Kavrazlı
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas (Dk. 67 Medeni Bingöl), Erdi Dikmen, Oulare (Dk. 55 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Faruk Can Genç, Erdem Seçgin, Jefferson (Dk. 86 Jevsenak), Regis (Dk. 84 Mehmet Manış), Vlachomitros (Dk. 67 Hasan Bilal), Bekir Can Kara, Cedric
Goller: Dk. 9 ve 12 Regis, Dk. 50 Bekir Can Kara, Dk. 53 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 74 Kürşat Türkeş Küçük, Dk. 83 Salih Kavrazlı (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Fidan, Dk. 74 Yücel Gürol (Adana Demirspor), Dk. 82 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor)