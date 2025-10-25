Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına dair ilginç iddia: Yaptığı görüşmeyi açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i konuk eden Galatasaray, 3-1’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Ancak karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz’ın protesto edilmesi gündem oldu. Milli futbolcunun ıslıklanması yönetim ve teknik ekibin tepkisini çekerken Ertem Şener’den ilginç bir çıkış geldi.

“BARIŞ ALPER YILMAZ’I DÜZELTMEK İÇİN ISLIKLIYORLAR”

Oyuncunun ıslıklanması için konuşan Ertem Şener, "Barış Alper Yılmaz, neden ıslıklanıyor biliyor musunuz? Birkaç kişiye sordum. 'Abi biz onu şu anda düzeltiyoruz' dediler. Nasıl yani? Bunu kimse söylememiştir. 'Barış Alper Yılmaz'ı düzeltiyoruz. Biz zamanında birçok futbolcuya yaptık, Yunus Akgün'e de yaptık. Yunus Akgün de bir ara bocaladı, toparlamaya çalıştık ve toparladık. Şu anda takımın yıldızlarından biri. Aynısını şimdi Barış Alper'e yapıyoruz.' dediler. Galatasaray'ın çok önemli isimlerinden biri, Galatasaray'ı çok sevenlerden biri” sözlerini sarf etti.

“NORMAL DEĞİL”

Yine de bu tutumu yanlış bulduğunu belirten Ertem Şener, "Galatasaray aslında oyuncusuna ders veriyor. Ancak bence ıslıklanması normal değil. Bunu hak edecek bir şey yapmıyor. Barış'a haksızlık yapılıyor. Ancak Galatasaray taraftarı 'Bize bırakın. Biz aslın da onu kuruyoruz, eski haline getiriyoruz' diyor. Barış Alper, bundan ders alarak çıkacak ve eski Barış Alper Yılmaz olacak. Bu ıslık Barış Alper Yılmaz'ı eski halinden daha iyi yerlere getirebilecek” ifadelerini kullandı.