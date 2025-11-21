Altay Bayındır geri dönüyor: Tarihi açıklandı

Manchester United’da forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır için Beşiktaş’ın ocak ayında kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü.

Altay Bayındır, 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe’den 5 milyon euro karşılığında Manchester United’a transfer olmuştu.

Ancak İngiltere’de beklediği forma şansını bulamadı ve ikinci planda kaldı.

Bu durum, milli eldiveni yeniden transfer söylentilerinin merkezine taşıdı.

Sergen Yalçın operasyonu başladı

İSPANYA MAÇINDA GÜNDEM OLDU

A Milli Takım’ın İspanya deplasmanında sahaya çıkan Altay, yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti.

Ay Yıldızlı kalecinin performansı, hem taraftarların hem de uluslararası futbol otoritelerinin takdirini topladı.

Bu maç, Altay’ın yeniden gündeme gelmesinde önemli rol oynadı.

İNGİLİZLER YAZDI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Siyah - Beyazlı yönetimin ocak ayında Altay Bayındır için Manchester United ile kiralama görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Beşiktaş’ın bu hamlesi, ara transfer döneminde Süper Lig’deki kaleci rekabetini yeniden şekillendirecek.