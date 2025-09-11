Ali Koç'un sözlerine olay cevap

Yayınlanma:
Sadettin Saran, Ali Koç'un macera sözlerine yanıt verdi. Saran göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam eden Sadettin Saran, “Büyük Söz Fenerbahçe” etkinliğini gerçekleştirdi.

SADETTİN SARAN’DAN ALİ KOÇ’UN SÖZLERİNE CEVAP

Sadettin Saran, burada rakibi Ali Koç’un "Yeni bir macera mı? Yoksa hatalarından tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek m?" sözlerine yanıt verdi.

sadettin-saran.webp
Sadettin Saran'dan cevap gecikmedi

“ŞAMPİYON OLAMAYAN BİR YÖNETİMDEN ŞAMPİYONLUK BEKLEMEYE MACERA DERİM”

Yönetimin şampiyonluk hasretine vurgu yapan Sadettin Saran, "Bizim bu sözlerimize 'Yeni bir maceraya atılmak' mı dersiniz? Şahsen ben demem. Ben neye macera derim, biliyor musunuz? Yedi yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de korkulan olmadı: Müjdeyi duyurdularFenerbahçe'de korkulan olmadı: Müjdeyi duyurdular

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer ettiSadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer etti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

