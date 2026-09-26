Ali Koç bıraktı Dursun Özbek gözünü dikti: Aziz Yıldırım'dan destek mi istedi?

55 ülkeden 850'den fazla futbol kulübün üyesi olduğu Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) 33. kez toplanacak. 28-30 Eylül'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

DURSUN ÖZBEK ADAY OLACAK

AA'nın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olmaya karar verdi. Toplantı için Kopenhag'a gidecek olan Özbek kulüplerden oy isteyecek.

AZİZ YILDIRIM İLE KONUŞMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İspanya Süper Kupa için düzenlenen etkinlikte Aziz Yıldırım ile sohbet eden Dursun Özbek'in adaylığına destek istediği iddia edildi.

TÜRKİYE'DE 25 ÜYESİ VAR

Türkiye'de toplamda 25 kulübün halihazırda EFC üyeliği bulunuyor. Üyeler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar da yer alıyor.

ALİ KOÇ 2 KEZ SEÇİLMİŞTİ

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ilk olarak 2019-2023 yılları arasında EFC Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Koç, 2023 yılında yeninden bu göreve seçilmiş olsa da yönetim kurulu üyeleri listesinde adı artık yer almıyor. Koç'un Fenerbahçe başkanlığını bırakmasının ardından üyelikten çekildiği tahmin ediliyor.