Alanyaspor'dan Galatasaray maçının ardından üst üste açıklama: 6-1 biterdi

Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Takımımın oynadığı futbolun hakkını alamadığı için çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız.

Tarihi bir farkla Galatasaray'ı uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı düşüncede. Ama futbolun adaleti olsa 5-1, 6-1 maç biterdi. Tarihi bir fark olurdu. Ama futbolun adaletinin yanı sıra şansı da önemli.

Direkten dönen topların yanı sıra maçta 23 de şut çektik. Galatasaray'ın 7 şutu var. Son uzatma dakikalarında bile 3 tane yüzde yüzlük pozisyonu kaçırdık, atamadık. Biraz da beceremedik diyelim. Buradan teknik heyetimi, futbolcularımı kutluyorum. Ortaya çok güzel bir futbol koydular. Sonuç olarak Galatasaray 1-0 yendi, tebrik ederiz. Önümüze bakacağız ama takımımın, oynadığı futbolun hakkını alamadığı için çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız."

Çavuşoğlu, maçta yaşanan bir penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da cevaplayarak, pozisyonu izlediğini ve penaltı olmadığını söyledi.

Oynadıkları Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuna benzer bir pozisyon olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bazı yorumcular birilerinin adamı olduğu için yorum yaparken 'penaltıydı' diyor. Ama yeni çıkan kurallardan haberleri yok. Derslerine çalışmıyorlar. Oturmuşlar oraya, birilerinin adamları yorum yapıyor. Böyle birçok yorumcu var. Ben onları da dikkate almıyorum zaten. Önce kuralları öğrensinler. Birçoğu da eski hakem. Dersinize çalışın ondan sonra yorum yapın. Fenerbahçe maçındaki de penaltı değil bu maçta bizim lehimize olacak penaltı pozisyonu da penaltı değildi."

PEREIRA: DAHA İYİ OYNADIK

Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira da şu ifadeleri kullandı:

"Biz daha iyi oynadık. Çok iyi bir maç çıkardık. Özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir performans sergilediler. Kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmamız gerektiğini saha içinde çok iyi yansıttılar. Hem oynadık hem de oynattık. Birçok pozisyona girdik ve birçok şans yarattık. Özetle çok iyi bir maç oynadık.

Çok iyi oyunculara sahip, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Çok iyi iş çıkarıyor ama şunu söylemem gerekiyor, biz daha iyi oynadık. Fakat her zaman söylediğim gibi yine mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bunun için bu oyunu devam ettirmemiz ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Şöyle düşünemeyiz. 'Evet, çok iyi bir maç çıkardık ve bitti.' Bu şekilde düşünemeyiz. Tekrar oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."