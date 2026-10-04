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Alanyaspor 4-0 kazandı

Alanyaspor, Amedspor'a gol yağdırdı. Turuncu yeşilli ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Alanyaspor 4-0 kazandı

Süper Lig'e verilen milli maç arasında Alanyaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi.

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Amedspor, lige verilen araya 13 puanla Galatasaray'ın averajla önünde lider olarak girdi.
Antalyaspor ise Süper lig'de 11 puanla 5. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR AMEDSPOR'A GOL YAĞDIRDI

Alanyaspor ile Amedspor, lige verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Milli takımlarına giden futbolcuların yer almadığı karşılaşmaya Alanyaspor hızlı başladı. Turuncu yeşilli ekip, 6. dakikada İbrahim Kaya'nın golüyle öne geçti. İbrahim Kaya 32. dakikada bir gol daha attı ve ilk yarı 2-0 sonuçlandı.
İkinci yarıda da üstün oynayan taraf Alanyaspor'du.
İbrahim Kaya 71. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak hat - trick yaptı.
73. dakikada bu kez Ruan Duarte sahneye çıktı ve durumu 4-0'a getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor Amedspor karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Alanya Amedspor
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