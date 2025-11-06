Ahmet Çakar Viktoria Plzen Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ ALLARD LINDHOUT

Mesta Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı Hakem Allard Lindhout yönetecek.

Galatasaray şaşkınlığı açıklaması: Thierry Henry itiraf etti

Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

Maçın VAR hakemliğini Dennis Higler yapacak. AVAR'da ise Richard Martens olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Oğuz, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, mücadeleye dair tahminde bulundu.

Çakar, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının berabere biteceği yönünde tahmin yaptı.