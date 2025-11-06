Ahmet Çakar Viktoria Plzen Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Viktoria Plzen Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşılaşacağı maça dair tahminde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ ALLARD LINDHOUT

Mesta Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı Hakem Allard Lindhout yönetecek.

Galatasaray şaşkınlığı açıklaması: Thierry Henry itiraf ettiGalatasaray şaşkınlığı açıklaması: Thierry Henry itiraf etti

Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

Maçın VAR hakemliğini Dennis Higler yapacak. AVAR'da ise Richard Martens olacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Oğuz, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, mücadeleye dair tahminde bulundu.

Çakar, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının berabere biteceği yönünde tahmin yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Spor
Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi
Galatasaray mağlubiyeti sonu oldu: Takımdan gönderildi
Filenin Sultanları ezdi geçti: 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları ezdi geçti: 2'de 2 yaptı