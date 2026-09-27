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Halk TV Spor Ahmet Çakar Türkiye İtalya maçının sonucunu duyurdu

Ahmet Çakar Türkiye İtalya maçının sonucunu duyurdu

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Türkiye-İtalya maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar Türkiye İtalya maçının sonucunu duyurdu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya gelecek.

28 Eylül Pazartesi (yarın) Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Matt Donohue olacak.

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İLK MAÇTA FRANSA'YA KAYBETTİK

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nin 1. haftasında Kocaeli'nde karşılaştığ Fransa'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya yenilgiyle başladı.

Ay yıldızlılar, İtalya karşısında kazanıp 3 puan almak istiyor.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Türkiye - İtalya maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Çakar, mücadeleyi İtalya'nın kazanacağını belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Türkiye İtalya
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