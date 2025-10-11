Ahmet Çakar: Osimhen 4-5 maç ceza alır

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, katıldığı programda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çakar, şunları söyledi:

"Eğer Okan Buruk Avrupa'da başarı elde edemezse Avrupa'da takım çalıştıramaz. Slovenya ve Hırvat takımlarını çalıştırır. Eğer kendini kanıtlarsa o zaman işler değişir. Mourinho Porto'yu şampiyon yaptığı için Avrupa'da başka takımlar çalıştırmadı. UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra açıldı. Uluslarası başarı şart.

Okan Buruk direkten döndü. Liverpool galibiyetiyle yerini sağlamlaştırdı. Derbi puanı ise çok iyi. Efsane Fatih Terim'den bile daha iyi. Okan Buruk adına kritik nokta Avrupa'da başarıdır. Büyük hoca olmak istiyorsa Avrupa karnesini düzeltmeli. Eğer Liverpool'a yenilseydi büyük tepki alırdı. Zaten Galatasaray şampiyon olacağını biliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Alışmış kudurmuştan beterdir. Artık taraftar daha iyisini istiyor."

"OSİMHEN BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Galatasaray yapılanı affetmedi: Ahmet Çakar şimdi yandı

"Victor Osimhen'in fotoğrafına baktığın zaman Emirhan'ın boğazını sıktığı görülüyor. Kırmızı kartlık hiçbir şey yok. Bu kadar kolay adam atılmaz. Osimhen bir Galatasaray efsanesi olma yolunda. Büyük paraları reddetti. Aidiyet gösterdi. Ama Osimhen böyle davranmaya devam ederse bir anda olmadık hareket yapar ve 4-5 maç ceza alır."