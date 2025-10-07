Galatasaray yapılanı affetmedi: Ahmet Çakar şimdi yandı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın Galatasaray’da Victor Osimhen için sarf ettiği sözler iddiaları karıştırdı.

Çakar’ın Osimhen’in ciddi bir hastalığa kapıldığına dair sözleri kısa sürede gündem olurken sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

Ajans 1905’ten Süleyman Rodop’un haberine göre Galatasaray yönetimi, Ahmet Çakar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca RTÜK ve Sağlık Bakanlığı yoluyla da şikayette bulunacak.

"Devlet kurumundan önemli bir bilgi aldım. Burada rahatsızlığının ne olduğunu anlatmayı vicdanen yanlış bulurum. Bir tıp adamı olarak yanlış bulurum. 2 çocuk babası bir adam olarak yanlış bulurum. Bir spor adamı olarak yanlış bulurum"kipl

"Lakin burada söyleyemeyeceğim rahatsızlığı dün Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yener İnce beye sordum. 'Bu doğru mu' dedim. Çok detay anlattı. Ama sonunda bana 'Doğru değil' dedi. 'Sağlık Bakanlığı'ndan Osimhen'le ilgili bilgi geldi. Belge değil bilgi geldi. Bu doğru mu' dedim. Bunun ne olduğunu söyleyemem. Sebeplerim var."

"Eğer böyle bir şey varsa bunu Galatasaray Sağlık Kurulu açıklamalı. Eğer bu doğruysa Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı açıklamalı. Ben değil. İnşallah da yalandır. Ama beni kimse trollemez bu konuda. Yani ben bunu sokaktaki adamdan duymadım. Ben bunu bir özel hastanenin müdüründen falan duymadım. Devletin yetkilisi. Bu rahatsızlığı ile ilgili ip ucu da vermem. Bu kronik bir rahatsızlık. Belki hayatı boyunca yaşayacağı bir rahatsızlık. Haa bu Sağlık Bakanlığı bunu nasıl elde etti derseniz elde etmek zorunda olduğu için.

Bir bilgi daha var. Bu durumundan Galatasaraylı yetkililerin haberdar olduğu. Yener hoca bir şey daha söyledi. Bu benim bahsettiğim rahatsızlık için 'Türkiye'de oynayan başka takımlardaki 5-6 tane daha siyahi oyuncuda da var' dedi. Ama Allahı var 'Sonuç' dedim; 'Osimhen'le ilgili size gelen bilgi doğru değildir' dedi."