Ahmet Çakar: Galatasaray satmazsa enayidir!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çakar, şunları söyledi:

"Galatasaray belli ki Şampiyonlar Ligi'nde en kötü play-off oynayacak. Bu Okan Buruk adına kariyerinde bir sıçrama olacak. Osimhen oynuyor, yedeği Icardi. Bu kadro Süper Lig için kurulmadı. Avrupa için yapıldı. Dursun Özbek ve camianın Şampiyonlar Ligi beklentisi gayet normal. Okan Buruk, Avrupa'nın 5 büyük liginden çok iyi takımlardan teklif almadığı sürece gitmez. Villareal, Fulham'ı çalıştırmaz. Inter, Juventus ve Real Madrid'e gitsin tabii."

"GALATASARAY'I METİN OKTAY GİBİ SEVİYOR"

Çakar, Osimhen'le ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir Avrupa takımı Osimhen için 200 milyon Euro teklif ederse Galatasaray satmalı. Satmazsa enayidir. Buna karşılık belki Osimhen gitmez. 2 katı fazla maaşı Arabistan'da reddetti. Kendisi Metin Oktay gibi seviyor Galatasaray'ı."

Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı ile anlaşabileceği haberi üzerine de Çakar, "Fatih Terim 72 yaşında. Senin ne işin var Çekya'da? Gittin Arabistan ve Yunanistan'a hiçbir şey olmadı. Halen hırsına yenik düşüyor. Dur artık. Paranın peşinde değilsin ama dinlen, köşene çekil" dedi.