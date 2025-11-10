Ahmet Çakar Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında Fenerbahçe’nin yükselişini övdü, Galatasaray’ın üst üste kayıplarını ise 'Lig yeniden başlıyor' sözleriyle yorumladı.

Ahmet Çakar, Süper Lig’de son haftalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çakar, Galatasaray’ın Trabzonspor ve Kocaelispor’a kaybettiği puanlarla yarışta geriye düştüğünü, Fenerbahçe’nin ise her geçen hafta futbolunu geliştirdiğini vurguladı.

FENERBAHÇE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Çakar Fenerbahçe'nin fiziksel olarak çok yol kat ettiğini, hücumda daha çabuk oynadığını belirtti. Ünlü yorumcu, Asensio’yu “en kritik adam” olarak tanımladı.

Semedo’yu Türkiye’nin en iyi sağ beki olarak gösterdi.

Fred’in yeniden canlandığını, Nene’nin golde önemli rol oynadığını yazdı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

ÖZEL GOL VURGUSU

Çakar, Ederson - Asensio - Semedo - Nene iş birliğiyle gelen golü “futbol akademilerinde numune olarak gösterilecek” bir organizasyon olarak nitelendirdi. Çakar Galatasaray'ı da son haftalardaki düşüşü nedeniyle de uyardı.

Atatürk hangi takımı istedi: İşte tribünden izlediği maç

DERBİ UYARISI

Ahmet Çakar, “Puan farkı sadece 1... 1 Aralık’ta çok kritik maç yani Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bizi bekliyor” diyerek yarışın yeniden kızıştığını ifade etti.

HAKEM YORUMU

Hakem Ozan Ergün’ü genel olarak beğendiğini söyleyen Çakar, Kayserispor’un gollük avantajını kesmesini ise “önemli bir hata” olarak değerlendirdi.