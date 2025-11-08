Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni teknik direktörümüz Kubilayhan Yücel'e görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

PUANI EKSİDE SON SIRADA

Adana Demirspor darmadağın oldu

Adana Demirspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor.

Adana temsilcisi TFF 1. Lig'de 12. haftada son sırada bulunuyor. Üstelik aldığı cezalar nedeniyle de puanı ekside.

Adana Demirspor, 12 maçta galibiyet yüzü görmedi. 1 kez beraberlik aldı, kalan maçlarını kaybetti.

Adana Demirspor, eksi 17 puanda bulunuyor.