Acun Ilıcalı gözünü Süper Lig'e dikti

Premier Lig’de sezona 3 maçta topladığı 7 puanla harika bir başlangıç yapan Hull City, devre arası transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz basınına yaptığı açıklamada kadroya Türk futbolcular kazandırmak adına temasların sürdüğünü duyurdu.

“GÖRÜŞMELER OLUMLU”

Ilıcalı, ocak ayında Süper Lig'den yapılacak takviyeler için masadaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirtti. Bu açıklama, hem Hull City taraftarları hem de Türk futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı.

HULL CITY MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

İlk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

7 puanla üst sıralara yerleşti.

Ocak transfer döneminde yapılacak hamlelerle ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

TÜRK FUTBOLCULAR İÇİN YENİ FIRSAT

Hull City’nin devre arasında kadroya katacağı Türk oyuncular, Premier Lig’de forma giyme şansı bulacak.





