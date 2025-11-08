Abdülkerim Durmaz Kocaelispor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Kocaelispor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Kocaelispor - Galatasaray'a dair konuşan Abdülkerim Durmaz, maç sonucunu tahmin etti.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Galatasaray'dan Messi açıklaması: Dursun Özbek ilk kez konuştuGalatasaray'dan Messi açıklaması: Dursun Özbek ilk kez konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

“HATA YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, "Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanında hata yapacağını düşünmüyorum. Barış Alper ilk 11'e geri döner. Tribünler de full dolu olur” sözlerini sarf etti.

lgbgfbf.jpg

“NE ÇOK GÖKLERE KOYARIM NE DE ÇOK AŞAĞIYA ÇEKERİM”

Ajax maçına da değinen Abdülkerim Durmaz, "Herkes ya Ajax galibiyetini çok büyütüyor ya da çok küçümsüyor. Neymiş? Ajax çok kötüymüş. Ben bu galibiyeti ne çok göklere koyarım ne de çok aşağıya çekerim. Ajax'ın son anlardaki pozisyonu dışında hiçbir pozisyonu yok. Onu da sayma zaten futbolcular bıraktı artık maçı. Son düdüğü beklediler. Ben Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında alınan her galibiyeti kıymetli bulurum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Fenerbahçe yine kazandı
Fenerbahçe yine kazandı
Hem kendi kalesine hem de rakip kaleye attı: Gaziantep'te kazanan çıkmadı
Hem kendi kalesine hem de rakip kaleye attı: Gaziantep'te kazanan çıkmadı