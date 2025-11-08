Abdülkerim Durmaz Kocaelispor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Galatasaray'dan Messi açıklaması: Dursun Özbek ilk kez konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

“HATA YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, "Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanında hata yapacağını düşünmüyorum. Barış Alper ilk 11'e geri döner. Tribünler de full dolu olur” sözlerini sarf etti.

“NE ÇOK GÖKLERE KOYARIM NE DE ÇOK AŞAĞIYA ÇEKERİM”

Ajax maçına da değinen Abdülkerim Durmaz, "Herkes ya Ajax galibiyetini çok büyütüyor ya da çok küçümsüyor. Neymiş? Ajax çok kötüymüş. Ben bu galibiyeti ne çok göklere koyarım ne de çok aşağıya çekerim. Ajax'ın son anlardaki pozisyonu dışında hiçbir pozisyonu yok. Onu da sayma zaten futbolcular bıraktı artık maçı. Son düdüğü beklediler. Ben Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında alınan her galibiyeti kıymetli bulurum” ifadelerini kullandı.