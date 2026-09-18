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Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Eyüpspor maçının sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Eyüpspor maçının sonucunu duyurdu

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertlilerin karşılaşmadan galip ayrılacağını öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Eyüpspor maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. 20 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlenecek.

"FENERBAHÇE KAZANIR"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz maç sonucunu tahmin etti. Durmaz açıklamasında Fenerbahçe'nin zorlansa da galip geleceğini öne sürdü.

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Eyüpspor maçının sonucunu duyurdu - Resim : 1

İSMAİL KARTAL'DAN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Art arda alınan kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe'de değişiklik yaşanacak. İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku ve Marco Asensio'yu ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.

EYÜPSPOR SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Geride kalan ilk 5 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, 11 sırada yer alıyor. 3 puandaki Eyüpspor ise 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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