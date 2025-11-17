A Milli Takım La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım, La Cartuja Stadı'nda yürüdü ve stat ile zemini inceledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı.

ZEMİN VE STAT İNCELENDİ

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yürüyüşü saha kenarından takip etti.

Statta fotoğraf çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti.

MAÇIN HAKEMİ ALMANYA'DAN

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

Maçta VAR hakemi Bastian Dankert olacak. AVAR ise Daniel Schlager.

