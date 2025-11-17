Vincenzo Montella: Hazırlık maçı tadında geçmeyecek

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri son maçında İspanya'ya konuk olacak.

Yarın oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ay yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella ve futbolcu Zeki Çelik, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ''

Montella, "Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

''SON 5 MAÇTA 15 GOL ATTIK''

Konuşmasını sürdüren İtalyan teknik adam, "Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık." dedi.

''İSPANYA'NIN FARKINDAYIZ''

Daha dengeli olmalarının altını çizen Montella, "Yarın ilk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik." şeklinde konuştu.

ZEKİ ÇELİK'İN SÖZLERİ

Zeki Çelik'in yaptığı açıklama ise şöyle: