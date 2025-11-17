Vincenzo Montella: Hazırlık maçı tadında geçmeyecek

Vincenzo Montella: Hazırlık maçı tadında geçmeyecek
Yayınlanma:
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri son maçında İspanya'ya konuk olacak.

Yarın oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ay yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella ve futbolcu Zeki Çelik, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ''

Montella, "Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İngiliz yıldız Mesut Özil'i öve öve bitiremediİngiliz yıldız Mesut Özil'i öve öve bitiremedi

''SON 5 MAÇTA 15 GOL ATTIK''

Konuşmasını sürdüren İtalyan teknik adam, "Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık." dedi.

''İSPANYA'NIN FARKINDAYIZ''

Daha dengeli olmalarının altını çizen Montella, "Yarın ilk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik." şeklinde konuştu.

ZEKİ ÇELİK'İN SÖZLERİ

Zeki Çelik'in yaptığı açıklama ise şöyle:

"Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz."

"Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

