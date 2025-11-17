İngiliz yıldız Mesut Özil'i öve öve bitiremedi

Yayınlanma:
Arsenal'de forma giyen İngiliz yıldız oyuncu Bukayo Saka, eski futbolcu Mesut Özil'e övgü dolu sözler sarfetti.

Premier Lig ekibi Arsenal'de oynayan Bukayo Saka, BBC Radio 5'e açıklamalarda bulundu.

"Birlikte oynadığın en iyi oyuncu kim?" sorusunu yanıtlayan İngiliz yıldız, "Muhtemelen Mesut Özil. O gerçekten üst düzey bir oyuncuydu." şeklinde cevapladı.

zil.jpg
Mesut Özil ve Bukayo Saka Arsenal'de birlikte forma giydi

''SADECE İZLEMEK BİLE ZEVKTİ''

Saka'ya Özil'i seçme sebebi sorulmasının üzerine, "Açıklaması zor. Onunla oynamak keyifliydi, sadece izlemek bile zevkti." dedi.

Ancelotti'den Neymar açıklaması: Dünya Kupası sözleriAncelotti'den Neymar açıklaması: Dünya Kupası sözleri

MESUT ÖZİL'İN KARİYERİ

37 yaşındaki Mesut Özil kariyerinde, Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında forma giydi.

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası da kazanan Özil'in kazandığı kupalar şu şekilde:

1 U19 Almanya Ligi

1 Almanya Kupası

1 İspanya La Liga

1 İspanya Kupası

1 İspanya Süper Kupası

4 İngiltere Kupası

2 İngiltere Süper Kupası

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

