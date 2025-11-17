Ancelotti'den Neymar açıklaması: Dünya Kupası sözleri

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, kariyerine Santos'ta devam eden Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tunus ile oynanacak hazırlık maçı öncesi konuşan Ancelotti, Neymar'ın yeniden değerlendirileceğini belirtti.

''LİSTEYE GİREBİLMESİ İÇİN 6 AY VAR''

Ancelotti Neymar hakkında, "Neymar, Dünya Kupası'na gidebilecek oyuncu listemizde. Şimdi önünde son listeye girebilmesi için altı ay var. Onu da diğer oyuncuları da izleyeceğiz ve mümkün olan en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız" dedi.

''SAKATLIĞINI ATLATTI''

Konuşmasını sürdüren tecrübeli teknik adam, "Sakatlığını atlattı. Önünde altı aylık bir süreç var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir tatil yapacak ve yeni sezon başladığında hem kalitesini hem de fiziksel seviyesini gösterme fırsatı bulacak." sözlerini sarf etti.

NEYMAR'IN SANTOS KARİYERİ

Bu sezon Santos ile 24 maçta forma giyen Neymar, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.