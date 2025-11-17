Ali Türkkan birinci oldu

45. İstanbul Rallisi’nde Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte güçlü ve istikrarlı bir performans sergileyerek genel klasman birinciliğine ulaştı.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, motor sporlarının en köklü yarışlarından biri olan Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi’nde zirveye çıktı.

BİRİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Castrol Ford Team Türkiye adına mücadele eden Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte ralliyi hem genel klasmanda hem de Sınıf 3 kategorisinde birinci sırada tamamladı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan İstanbul Rallisi, zorlu etapları ve yüksek rekabet seviyesiyle dikkat çekti. 47 ekibin start aldığı yarışta Türkkan, güçlü bir performansla birinciliğe ulaştı.

KOCAELİ RALLİSİ İLE TAMAMLANACAK

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6-7 Aralık tarihlerinde koşulacak Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak.