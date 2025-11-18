A Milli Takım 71 yıllık hasreti bitirme peşinde! İspanya Türkiye: İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri son maçında İspanya deplasmanına çıkacak. Türkiye, 71 yıllık hasreti bitirmek istiyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk olacak.

Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'de naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ ZWAYER

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Bastian Dankert. AVAR'da ise Daniel Schlager olacak.

Serdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni kararSerdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni karar

TÜRKİYE 71 YILLIK HASRETİ BİTİRME PEŞİNDE

A Milli Takım, İspanya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini tam 71 yıl önce aldı.

1954 FIFA Dünya Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kazanmıştı.

İSPANYA HİÇ GOL YEMEDİ

İspanya, grupta oynadığı 5 maçı da kazandı ve rakiplerini 19 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz, Torres, Oyarzabal, Baena

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Atakan, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış Alper

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

