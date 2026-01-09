Zehra Güneş ve arkadaşları destan yazdı: Cansu Özbay mucizesi

Zehra Güneş ve arkadaşları destan yazdı: Cansu Özbay mucizesi
Yayınlanma:
VakıfBank, son dünya şampiyonu İtalya'nın Scandicci takımını deplasmanda müthiş bir oyundan sonra devirdi. Cansu Özbay, kusursuz dönüşe imza attı. Boskovic ve Zehra önemli rol oynadı.

VakıfBank, 6 kez şampiyon olduğu Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda üçte üç yaptı.

whatsapp-image-2026-01-09-at-08-30-59.jpeg

Temsilcimiz, İtalya’da karşılaştığı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın son kazananı Savino Del Bene Scandicci’yi de 3-1 yenerek Avrupa’da zirveye yerleşti.

İLK SETİ CANSU ÇEVİRDİ

VakıfBank büyük çekişmeye sahne olan ilk setin son bölümünde 24-21 geriye düştü. Ardından 2 ace alan Cansu Özbay’la servis turunda kusursuz bir geri dönüşe imza atan sarı siyahlılar, 27 dakika süren seti 26-24 kazanarak seti hanesine yazdırdı.

whatsapp-image-2026-01-09-at-08-30-37.jpeg

Chiaka Ogbogu’nun servis turunda ikinci sete de 5-0 ile başlayarak kaldığı yerden devam eden VakıfBank, setin son bölümünü de iyi oynadı ve 25-22 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü set 25-17 ile Scandicci’nin oldu. Dördüncü ve son sette 16-15 geriye düşmesinin ardından 4-0’lık seri bulan VakıfBank, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu ve seti 25-21 alarak maçı 3-1 kazandı.

BOSKOVİC, MARKOVA, CAZAUTE VE ZEHRA

VakıfBank’ta Tijana Boskovic 24, Marina Markova 21, Helena Cazaute 11, kaptan Zehra Güneş de 10 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi.

whatsapp-image-2026-01-09-at-08-30-12.jpeg

Scandicci karşısında 24 sayı üreten ve 4 blok yapan Tijana Boskovic karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

SALON: Palazzo Wanny
HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jan Krticka (Çekya)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Camilla Weitzel 9, Maja Ognjenovic 1, Avery Skinner 9, Linda Nwakalor 1, Ekaterina Antropova 30, Caterina Bosetti 2, Manuela Ribechi (L), Sarah Franklin 11, Emma Graziani 4

VAKIFBANK: Cansu Özbay 5, Marina Markova 21, Helena Cazaute 11, Zehra Güneş 10, Tijana Boskovic 24, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Sarıoğlu Acar (L), Sıla Çalışkan, Lorenne Teixeira, Katarina Dangubic
SETLER: 24-26, 22-25, 25-17, 21-25
SET SÜRELERİ: 27’, 28’, 23’, 26’

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

