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66 yıllık tarihi stadın yıkımına başlandı: Dev maçlara ev sahipliği yapmıştı

Nazillispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 66 yıllık İlçe Stadı depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor. Yıkım işlemleri 1 ay sürecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
66 yıllık tarihi stadın yıkımına başlandı: Dev maçlara ev sahipliği yapmıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde profesyonel liglerde çok uzun süre Nazillispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 66 yıllık İlçe Stadı'nın yıkımına başlandı.

YIKIM 1 AY SÜRECEK

Depreme dayanıksız raporu verilen tarihi stadyuma kepçe vurulurken, hemen ardında da Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin yakım çalışmalarına başlanılacak.

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan 4 bin 500 seyirci kapasiteli statta yıkım işlemi öncesinde koltuklar söküldü. Taşınabilir eşyalar çıkarıldı. İş makineleri, statta çalışmaya başladı. Yıkım işleminin 1 ayda tamamlanması planlanıyor.

66 yıllık tarihi stadın yıkımına başlandı: Dev maçlara ev sahipliği yapmıştı - Resim : 1

66 YIL HİZMET VERDİ

Kentte 1960 yılında yapılan, 1989-1990 sezonunda zemini çimlendirilen stat, uzun yıllar, Nazilli Şehir Stadyumu ismiyle hizmet vermişti. 1991 yılında tadilat gören stadyum bugünkü halini almıştı. Statta son olarak 3 Mayıs 2025'te 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor ile Güzide Gebzespor karşı karşıya gelirken, tesis ardından depreme dayanıksız olduğu için kapatılıp geçen sezon kullanılmadı.

RIDVAN DİLMEN BURADA YETİŞTİ

Stadyumda başta Nazillili olan Fenerbahçeli eski ünlü futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere yüzlerce oyuncu yetişti. Stadyum; Nazillispor, Sümerspor, Pamukspor, Efespor gibi Nazilli’nin köklü kulüplerinin maçlarına ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Rıdvan Dilmen
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