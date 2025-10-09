63 yaşında yeniden sahaya çıkacak
İzmir Çoruhlu FK'da Levent Eriş dönemi başlıyor. Engin Dursun'la yollarını ayıran turuncu-siyahlıların takımı geçen sezon da çalıştıran Levent Eriş'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.
63 YAŞINDA GERİ DÖNÜYOR
63 yaşındaki Eriş geçen sezon ortasında da yine Engin Dursun'un yerine kulüpte göreve gelmişti.
İzmirli teknik adam Levent Eriş; İzmirspor, Altay, Karşıyaka, Manisaspor, Kayserispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor ve Elazığspor gibi kulüplerde çalıştı.
22 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDAYDI
Deneyimli teknik adam, İzmir Çoruhlu FK'da 22 maçta görev yaptı. Levent Eriş kariyerinde 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı.
İLK MAÇ KARŞIYAKA
İzmir Çoruhlu FK grupta 5 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 4 puan toplayabildi. Eriş'in ilk maçına Karşıyaka maçında çıkması bekleniyor.