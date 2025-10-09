63 yaşında yeniden sahaya çıkacak

63 yaşında yeniden sahaya çıkacak
Yayınlanma:
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Atatürk Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk edecek İzmir Çoruhlu FK, eski teknik patronu Levent Eriş'i takımın dümenine yeniden geçiriyor.

İzmir Çoruhlu FK'da Levent Eriş dönemi başlıyor. Engin Dursun'la yollarını ayıran turuncu-siyahlıların takımı geçen sezon da çalıştıran Levent Eriş'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

63 YAŞINDA GERİ DÖNÜYOR

63 yaşındaki Eriş geçen sezon ortasında da yine Engin Dursun'un yerine kulüpte göreve gelmişti.

Yaralı İzmir derbisi Atatürk Stadı'ndaYaralı İzmir derbisi Atatürk Stadı'nda

İzmirli teknik adam Levent Eriş; İzmirspor, Altay, Karşıyaka, Manisaspor, Kayserispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor ve Elazığspor gibi kulüplerde çalıştı.

22 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDAYDI

Deneyimli teknik adam, İzmir Çoruhlu FK'da 22 maçta görev yaptı. Levent Eriş kariyerinde 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı.

İLK MAÇ KARŞIYAKA

İzmir Çoruhlu FK grupta 5 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 4 puan toplayabildi. Eriş'in ilk maçına Karşıyaka maçında çıkması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

