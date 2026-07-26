40 yaşındaki Dzeko'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

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Geçen sezon Bundesliga 2. Ligi’nde şampiyon olarak Bundesliga’ya geri dönen Schalke 04’te deneyimli forvet Edin Dzeko’nun sözleşmesi bitti.

Alman ekibinde 40 yaşındaki forvet ile ilgili karar çıktı.

Schalke 04 sportif direktörü Frank Baumann, Dzeko ile yeni sözleşme konusunda görüştüklerini ancak kesinleşen bir durumun olmadığını aktarmıştı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Edin Dzeko ve Schalke 04 arasında yapılan görüşme sonrası deneyimli golcünün takımda kalması bekleniyor.

Sky Sports’un haberine göre; Anlaşmanın önümüzdeki günlerde bitmesi hedefleniyor.

Boşnak golcünün Schalke 04’te kalma ihtimalinin yüzde 80-90 seviyelerinde olduğu yazıldı.

Schalke'nin, Maximilian Wöber'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katması sonrası mali açıdan rahatladığı ve bu gelişmenin Edin Dzeko ile yeni sözleşme imzalanması ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

Leeds United'dan ayrılan Avusturyalı savunmacı, serbest oyuncu statüsünde Alman ekibine transfer olmuştu.

11 MAÇTA 9 GOL KATKISI

Geçen sezon İtalya’da Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, devre arasında Schalke’ye transfer olmuştu.

40 yaşındaki golcü, Alman ekibi ile çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 asist yaptı ve 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Dzeko, Bosna Hersek ile 2026 Dünya Kupası’nda da yer almıştı.