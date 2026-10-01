145 yıllık kulüp 55 TL'ye devredildi

Fransız futbolunun tarihi kulüplerinden Bordeaux, aylardır süren mali kriz ve tasfiye tehdidinin ardından sembolik bir bedelle yeni sahibine kavuştu. Altı kez Fransa şampiyonluğu yaşayan 145 yıllık kulüp, kapsamlı bir borç yapılandırması şartıyla yatırım fonu Park Bench'e 1 euro karşılığında devredildi.

DEVİR ANLAŞMASI GECE YARISI İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bordeaux'nun eski sahibi Gérard Lopez ile Park Bench arasındaki devir anlaşması salıyı çarşambaya bağlayan gece resmiyet kazandı. Reuters, Park Bench'i ABD merkezli bir yatırım fonu olarak tanımlarken, Fransız basınında fonun İngiliz veya Anglo-Amerikan kökenli olduğuna dair farklı tanımlamalar da yer buldu.

SEMBOLİK FİYATIN ARKASINDAKİ DEV BORÇ YAPISI

Satışın 1 euro gibi sembolik bir bedelle gerçekleşmesinin arkasında, oldukça kapsamlı bir mali yeniden yapılandırma planı bulunuyor. L'Équipe'in aktardığına göre kulübün yaklaşık 26 milyon euroluk borcunun 13 milyon euro seviyesine düşürülmesi planlanıyor. Mevcut borç ödeme takviminin de 10 yıldan 12 yıla uzatılması öngörülüyor. Anlaşma kapsamında Lopez'in hem hisselerini sembolik bedelle devretmesi hem de kulüpten olan alacaklarından vazgeçmesi bekleniyor. Devlete ve sosyal güvenlik kurumlarına olan bazı borçlarda da indirime gidilmesi planın bir diğer önemli ayağı.

TASFİYE TEHDİDİ BERTARAF EDİLDİ

Satışın gerçekleşmemesi halinde Bordeaux'yu adli tasfiye süreci bekliyordu. Bordeaux Ticaret Mahkemesi'nin yeniden yapılandırma planı için taraflara sınırlı bir süre tanıdığı bilinirken, anlaşmanın sağlanmasıyla planın iptal edilip tasfiyeye gidilmesi riski şimdilik ortadan kalkmış oldu. Ancak sürecin tam olarak tamamlanması için yeni yatırımcıların, 2026-2027 sezonu bütçesinin onaylanması amacıyla Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin bölgesel denetim organının karşısına çıkması gerekiyor.

ÇALKANTILI BİR YAZ GEÇİRİLDİ

Devir süreci, yaz boyunca oldukça inişli çıkışlı bir seyir izledi. Park Bench, Fransa Futbol Federasyonu'nun kulübün ulusal liglere yeniden kabul talebini reddetmesinin ardından 5 Eylül'de satın alma girişiminden çekildiğini duyurmuştu. Fon o dönemde, bölgesel ligde mücadele edecek bir kulübün mevcut borç yükünü taşımasının son derece güç olacağını belirtmişti. Ancak taraflar kısa süre sonra masaya geri dönerek borçların yeniden yapılandırılmasını içeren yeni şartlarla anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLUKTAN ALTINCI LİGE SERT DÜŞÜŞ

Bordeaux'nun yaşadığı mali kriz, kulübün sportif konumunu da derinden etkiledi. 2008-2009 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan kulüp, birkaç yıl içinde Fransa'nın en üst düzey ligi dışına, hatta ulusal liglerin tamamının dışına kadar geriledi. Federasyonun geri dönüş talebini reddetmesinin ardından Bordeaux'nun 2026-2027 sezonunda Fransız futbol piramidinin altıncı kademesi olan Régional 1'de mücadele etmesi bekleniyor. L'Équipe'in haberine göre kulübün ligdeki ilk maçını 17 Ekim'de Aviron Bayonnais'in rezerv takımına karşı oynaması planlanıyor; ancak bunun gerçekleşmesi için önce bütçe ve devralma sürecinin bölgesel otoriteler tarafından onaylanması gerekiyor.

EFSANE İSİMLERİN KULÜBÜ

Kariyerlerinde Zinedine Zidane, Alain Giresse ve Jean Tigana gibi Fransız futbolunun unutulmaz isimlerini bünyesinde barındıran Bordeaux, Ligue 1 tarihinde toplam altı kez şampiyonluk yaşamıştı. Bu köklü geçmiş, kulübün yaşadığı çöküşü Fransız futbol kamuoyunda daha da çarpıcı hale getiriyor.

AVRUPA FUTBOLUNDA BENZER ÖRNEKLER

Bordeaux'nun yaşadığı süreç, Avrupa futbolunda kötü mali yönetimin bir kulübü nasıl birkaç yıl içinde zirveden küme küme düşürebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçiyor. Benzer şekilde yüksek borç yükü altında ezilen kulüplerin, varlıklarını sürdürebilmek için sembolik bedellerle el değiştirmesi ya da kapsamlı borç yapılandırmalarına gitmesi, finansal fair play düzenlemelerinin sıkılaştığı modern futbolda giderek daha sık rastlanan bir tablo haline geliyor.