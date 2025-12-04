1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

6 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Burak Pakkan

7 ARALIK PAZAR:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor: İlker Yasin Avcı

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor: Çağdaş Altay

8 ARALIK PAZARTESİ:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor: Ömer Faruk Turtay

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor: Alper Akarsu

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

