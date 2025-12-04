1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
6 ARALIK CUMARTESİ:
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Burak Pakkan
7 ARALIK PAZAR:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor: İlker Yasin Avcı
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor: Çağdaş Altay
8 ARALIK PAZARTESİ:
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor: Ömer Faruk Turtay
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor: Alper Akarsu