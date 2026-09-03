Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor 1. Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı

1. Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı

1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
1. Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı

1. Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

5 Eylül Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor - Boluspor: Melek Dakan

20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü - SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Orfa Yapı Pendikspor - Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner

Son Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli olduSon Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

6 Eylül Pazar:

20.00 Antalyaspor - Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara

20.00 Batman Petrolspor - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu

20.00 Muğlaspor - Vanspor FK: Melih Aldemir

7 Eylül Pazartesi:

17.00 İstanbulspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan

17.00 Turka Esenler Erokspor - Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz

20.00 Manisa FK - Bursaspor: Burak Demirkıran

20.00 Mardin 1969 - Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 1. Lig Hakem
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro