Yusuf Tekin'e MESEM'lerde ölen çocuklar hatırlatıldı! Apar topar toplantıyı terk etti

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öve öve bitiremediği MESEM'lerde ölen çocuk işçileri getirdi.

Kadıgil'in "Bu 16 çocuğun faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’dir" ifadelerine tepki gösteren Tekin, toplantıyı terk etti.

11 ayda 83 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti! Yoksullaşma çocukları da sistem içine çekiyor

KOMİSYON'DA MESEM GERGİNLİĞİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesabının görüşmeleri esnasında TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, şöyle konuştu:

"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Az sayıda kalan sizin çocuklarınız gibi özel okullarda okuyan çocuklar, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyon yazacaklar. Süslü, püslü resimler yapacaklar. Ama sadece bu sene sizin yarattığınız yoksulluk yüzünden okulsuzlaşan 1 milyon çocuğun böyle bir imkanı olmayacak.

"Sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz MESEM’lerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin böyle bir lüksü olmayacak. Sadece bu sene çalışırken katledilen 88 çocuğun böyle bir lüksü olmayacak."

MESEM'le fabrikada çalışan 16 yaşındaki öğrenci: Isınmak için çöp ve yağ yakıyoruz

ÖLEN ÇOCUK İŞÇİLER HATIRLATILINCA TOPLANTIYI TERK ETTİ

Kadıgil, "devlet eliyle" ifadesini kullanması üzerine komisyon divanı tarafından uyarıldı. Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek "16’sı siz bakanken öldü. Daha ağırını söylüyorum. Bu 16 çocuğun faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’dir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kadigil’e, "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Kadıgil, "Sen yaptın bu MESEM işini" yanıtını verdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine komisyona ara verildi. "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek salondan ayrılan Tekin, daha sonra komisyon salonuna geri döndü.