Yavuz Oğhan'ın ifadesi ortaya çıktı: 22 sayfalık HTS kayıtları soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Aslı Aydıntaşbaş ve Medyascope.tv’nin Kurucu Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır hakkında gözaltı kararı verdi.

Yurt dışında olan Aslı Aydıntaşbaş harcinde polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddes'inde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gazetecilerden Yavuz Oğhan'ın ifadesine ulaşıldı.

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Oğhan'a, sosyal medya paylaşımları ve HTS’de Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ile ortak sinyal verme gibi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddiaların sorulduğu öğrenildi.

“İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR”

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, “İlke” isimli gizli bir tanığın verdiği ifadede, “Murat Ongun’un finanse ettiği gazeteciler” arasında isminin söylenmesi hakkında Oğhan, “İfade tümüyle iftira niteliğinde yalandır. Yukarıda da belirttiğin gibi Emrah BAĞDAT' lıyı hiç görmedim ve tanımam. Murat ONGUN tarafından sağlanan bir finansman söz konusu değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Murat Ongun ve İBB soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen Emrah Bağdatlı ile tanışıklığı sorulan Oğhan, şu cevabı verdi:

“Bundan yaklaşık 5 ay kadar önce beni de suçlayan bir takım haberler hem akşam gazetesinde hem de sosyal medyada farkhı hesaplarda yayınlandı. Benzer bir soru üzerinden suçlamalar yapılmıştı. O Dönemde de sosyal medya üzerinden buna ilişkin durumu anlatmıştım ayrıca savcılığa bu konuda kesin hüküm bildiren hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulundum. Olayın özü şudur. Emrah BAĞDATLI isimli şahsı hiçbir şekilde tanımam, hiç görmedim görüşmediğim yüzünü dahi bilmem. Murat ONGUN isimli şahıs ise eski meslektaşımdır. 1999-2000 yıllarında Star Tv de birlikte çalışmışlığımız d a vardır. Sonra o Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte Basın Danışmanlığı görevlerini yürüttü. Bu süreçte de gazeteci olarak benim diğer bütün basın danışmanlarıyla olduğu gibi Murat ONGUN ile de ilişkim devam etti. Kimi zaman Ekrem İMAMOĞLU nun basın toplantısında kimi zaman Özgür ÖZEL i takip ederken onun yanında Murat ONGUN l a karşılaştım. Ayrıca haber kaynağı olarak Murat ONGUN İBB Tüzel kişiliğini temsil ettiği için zaman zaman istişarelerim sorularım olmuştur. Ben bunu Gaziantep Belediyesi, Antalya Belediyesi v e Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler ve basın danışmanları ile de 3-5 yıl içerisinde birçok kez haber nitelikli görüşme yaptım.”

30 SAYFALIK İFADE TUTANAĞININ 22 SAYFASINDA HTS KAYITLARI YER ALDI

Emniyetteki ifade işlemlerinde, 30 sayfalık ifade tutanağının 22'sini kapsadığı şekilde Oğhan’a, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile aynı baz istasyonlarından sinyal vermesinin gerekçesi soruldu.

Oğhan şu yanıtı verdi:

“Murat ONGUN eski gazetecidir. Bir dönem aynı kanalda da çalıştık. Meslektaşımdır ve kendisi ile basın danışmanı olduğu dönemde de ilişkim devam etmiştir. Ancak bana gösterilen baz kayıtlarındaki kadar sıkı bir ilişkimiz söz konusu değildir. Ekrem İMAMOĞLU nun basın toplantısında Ankara'da ki kurultayda veya buna benzer özel etkinliklerde eğer katılmışsam ortak baz vermiş olabiliriz. Nihayetinde baz verileri yanıltıcı bilgiler içermesi hayli yüksek bir bulgu gibi görünmektedir.

Emrah BAĞDATLI isimli şahsı tanımadığımı daha önce beyan etmiştim. Buna rağmen 4 yıl içerisinde 126 kez Emrah BAGDATLI ile buluştuğum iddiası akla, mantığa aykırıdır. Ben Murat ONGUN u tanıdığımı söylediğim halde onunla bile bu kadar buluşma iddiası söz konusu değildir. Baz kesişmelerinden bahsediliyor 126 kesişmenin yüzde 95 i Beşiktaş Yıldız, Dikilitaş Eren Sokak ve Esentepe olarak gösteriliyor. Ben Dikilitaş Mahallesinde yaşmaktayım, evim oradadır. Gazete Pencerenin ofisi oradadır.”

“KİMSE İLE GAZETECİLİK DIŞI BİR İLİŞKİ OLUŞTURMADIM”

İBB operasyonları ve İmamoğlu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları sorulan Oğhan gazeteci olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Ben bir gazeteciyim ve gazeteciliğe de devam etmekteyim. Bu nedenle X sosyal medya paylaşımlarında yaklaşık 20 yıldır ne yaptıysam aynı şeyleri yapmaya devam etmekteyim. Son 1 yıldır Cumhuriyet Halk Partisinde iletişim koordinatörlüğü görevini de üstlendim. Paylaşımlardan biri bununla ilgilidir. Yaklaşık 35 yıllık gazeteciyim. Faaliyetlerimi hep gazetecilik çerçevesinde yürüttüm. Etik kurallarına uydum. Kimse ile gazetecilik dışı bir ilişki oluşturmadım. Herhangi bir suçta işlemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İfademe ekleyeceğim ayrıca bir husus yoktur.”