Son Dakika | Gazetecilere operasyon! 5 isim ifadeye götürüldü

Gazetecilere yönelik operasyonda sabah saatlerinde gözaltına alınan Gazeteci Yavuz Oğhan'ın ifade işlemleri tamamlandı. Oğhan, serbest bırakıldı.

RUŞEN ÇAKIR GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazetecilere yönelik başlattığı operasyonda Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır da gözaltına alındı.

Çakır'ın oğlu Ali Deniz Çakır, X hesabından, "Babam Ruşen Çakır ifade vermeye götürülüyor" açıklamasında bulundu.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah gazetecilere yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan evlerinden gözaltına alındı. Oğhan ve Sevinç'in ardından Soner Yalçın ve Batuhan Çolak'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

İktidar medyası Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın da gözaltına olduğunu iddia etti. Çakır ve Aydıntaşbaş'ın ismi savcılığın açıklamasında geçse de herhangi bir gözaltı işlemi gerçekleşmemişti.

Çakır bu nedenle de AKP medyasından TGRT Haber spikeri Gürkan Hacır'ın hakkındaki paylaşımına tepki göstermişti. Çakır, kendisi hakkında bir işlem başlatılmadığını belirterek evde olduğuna dair fotoğraf paylaştı. Çakır, Aydıntaşbaş'ın da ABD'de olduğunu hatırlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz

OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 6/11/2025

Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, savcılığın 'ifade alma talimatı' olarak açıklama yapsa da durumun 'Fiili gözaltı' olduğunu ifade etti:

Gazeteci Yavuz Oğhan, adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız “fiili gözaltı” diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı.

"İMAMOĞLU LEHİNE İFADE"

Gazetecilere yönelik verilen gözaltı kararında savcılık tarafından emniyete yazılan müzekkerede, ismi geçen gazetecilerin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu lehine paylaşımlar yaptıkları ifade edildi.

Ceylan Sever sosyal medya hesabından savcılığın emniyete yazdığı müzekkereye dair şu ifadeleri kullandı:

Savcılığın emniyete yazdığı müzekkerede; MASAK raporu, bazı ifadelerdeki iddialar, açık kaynak araştırması ve sosyal medya dayanak gösterilmiş. İfadesinin alınması için talimat verilen gazetecilerin İmamoğlu lehine paylaşımlar yaptıkları, Murat Ongun’un talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı ile ilişki halinde oldukları müzekkerede iddia ediliyor.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür."

ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ilk tepkisini Eskişehir'deki katıldığı bir panelde verdi: