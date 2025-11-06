Son Dakika | Yavuz Oğhan'a fiili gözaltı! Emniyet'ten çıkmasına izin verilmiyor

Son dakika... Gazeteci Yavuz Oğhan'ın emniyet ifadesi bitmişti. Oğhan'ın elinde serbest bırakılma tutanağı olmasına çıkışına izin verilmedi. Oğhan savcılığa da sevk edilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bugün gazeteciler gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Yavuz Oğhan'ın ifadesi tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Oğhan, serbest bırakılma tutanağına rağmen emniyetten çıkmasına izin verilmedi.

Fiili gözaltı olarak yorumlanan bu işlemin ardından Halk TV'ye konuşan Oğhan'ın avukatı Melike Polat, "Anlaşılan o ki değişen bir talimat var" diyerek sözlü bir talimatın geldiğini açıkladı.

CANLI YAYINDA SERBEST BIRAKILDI

Polat'ın ardından Oğhan'ın avukatlarından Hüseyin Ersöz, emniyet binasının önünde açıklama yapıyordu.

Tam bu sırada Oğhan serbest bırakıldı. Oğhan'ın serbest kaldığı anlar canlı yayına yansıdı.

screenshot-2025-11-06-at-14-15-48-1758-canli-remziye-demirkol-ile-haber-masasi-youtube.png

Halk TV'de Remziye Demirkol'un Haber Masası'na bağlana Yavuz Oğhan'ın avukatı Melik Polat, "Anlaşılan o ki değişen bir talimat var" demiş şunları ifade etmişti:

"Açıkçası biz de bilmiyoruz şu anda, anlamaya çalışıyoruz durumu. Şimdi meslektaşım Hüseyin Ersöz'le birlikte ifadeden çıktık.

Anlaşılan o ki değişen bir talimat var, ne olduğunu, talimatın ne olduğunu da niye olduğunu da bilmiyoruz.

Telefonunu iade etmişlerdi, kimliğini iade etmişlerdi, gelip hepsini geri aldılar sonradan. Bu hiç gördüğümüz bir şey deği

Açıklaması zor değil, hukukken bunun bir açıklaması yok. Bizim elimizde, avukatları sıfatıyla, Yavuz Oğhan müdafisi sıfatıyla serbest bırakma tutanağı vardı elimizde. Ve bize şimdi sözlü başka bir talimat olduğu söyleniyor. Meslektaşımızdan edindiğimiz bilgiye göre Batuhan Çolak emniyetten çıktıktan sonra aranıp, tekrar çağırılmış. Gelin başka bir durum oldu, talimat değişti diye."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay kararında Yargıtay Başkanı'nı da hiçe saydı
Son Dakika | Gazetecilere operasyon! 5 isim ifadeye götürüldü
