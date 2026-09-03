Üsküdar seçimi öncesi gözaltılara Özgür Çelik'ten tepki: Bu yöntem, kaybedenlerin yöntemidir

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB’de 13 bürokrat ile 3 Üsküdar Belediye Meclisi üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, gözaltıların Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekerek, “Bu yöntem, kaybedenlerin yöntemidir” dedi.

ÇELİK’TEN OPERASYONLARA TEPKİ

Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde yaşanan gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

“Yine bir şafak operasyonuyla, İBB’deki 13 bürokratımızı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyemizi gözaltına aldılar.

Kumpas belli, seçimi iptal ettir, meclis üyelerini gözaltına al ve yeniden seçim yap!

Önce Üsküdar halkının gururu Sinem Dedetaş’ı haksız hukuksuz şekilde tutukladılar. Ardından belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı, kurdukları kumpasa rağmen biz kazandık.

Aday bile çıkartmaları gayriahlaki iken, kaybettikleri seçimin iptali için yargıya gittiler. Tabi ki, seçimi iptal ettirdiler, sonra Cumartesi gününe yeni seçim koydular ve bu sırada da 2 belediye meclis üyemizi ifadeye çağırdılar 3 belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar.

Bu yöntem, kaybedenlerin yöntemidir."

“TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”

Çelik, açıklamasının devamında seçimlerde başarılı olamayanların farklı yöntemlerle sonuç almaya çalıştığını söyledi. Siyasi yargı operasyonları ve transferler üzerinden iktidar mücadelesi yürütüldüğünü belirten Çelik, YENİ Parti olarak gözaltına alınan bürokratlar ve belediye meclis üyelerinin masumiyetine inandıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Seçimde kazanamadığını, kah tehdit ve şantaja dayalı transferlerle, kah siyasi yargı operasyonlarıyla kazanmaya çalışanlar, milletin gönlünden çoktan silinmiştir.

Siyasetine ve çalışkanlığına güvenen partiler, seçmenleri ikna eder, sandıkta yetkisini alır ve görev süresini en iyi şekilde değerlendirirler.

Tükenmiş iktidarlar, siyasi iflas yaşayanlar, topluma vaadi ve gelecek ufku kalmamış olanlar ise baskı, zulüm, zorbalık ile çaresiz şekilde uzatmaları oynarlar.

AKP’nin içinde bulunduğu hal de tam olarak budur.

Bizler meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın, yol arkadaşlarımızın her birinin masumiyetine inanıyoruz.

İçinden geçtiğimiz zorlu günlerin, şafak sökmeden önceki karanlık olduğunu biliyoruz.

Milletimizin hakkaniyetine, iradesine ve demokrasiye olan bağlılığına güveniyoruz.

Öyle ya da böyle, Türkiye’de YENİ bir dönem başlayacak.”