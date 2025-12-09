Türkiye'deki kumar bataklığı ayyuka çıkınca CHP'li Bulut açtı ağzını yumdu gözünü

Yayınlanma:
CHP’li Burhanettin Bulut, yasa dışı sanal bahisle büyüyen sosyal çöküşe karşı “kayıtsız kalınmasına” tepki gösterdi. Bulut, "Telefonlar 7/24 açık birer kumarhaneye dönüştü; bir dokunuşla yüzbinlerce insanın hayatı kararıyor. Gençler, işsizler, borç batağına sürüklenen insanlar bu sistemin en kolay avı…" dedi.

Türkiye’de hızla büyüyen yasa dışı sanal bahis furyası, toplumun farklı kesimlerinde derin yaralar açıyor. Her gün yeni operasyon haberleri gelirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da X hesabından yaptığı paylaşımla tabloya tepki gösterdi.

Bulut, milyonlarca insanın hayatını etkileyen bu sosyal çöküşe karşı “kayıtsız kalınmasını” eleştirerek dikkat çekti.

"TELEFONLAR 7/24 AÇIK BİRER KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜ"

Bulut'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Çürümüşlük öyle derin ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

Ülkeyi adeta bir kumar ve bahis batağına sapladılar.

Artık sokak köşelerinde gizli gizli oynanan kumarın yerini, herkesin cebinde taşıdığı akıllı telefonlar aldı.

Telefonlar 7/24 açık birer kumarhaneye dönüştü; bir dokunuşla yüzbinlerce insanın hayatı kararıyor.

Gençler, işsizler, borç batağına sürüklenen insanlar bu sistemin en kolay avı…

Gerçekleri duyuran internet sitelerini engelleyen, erişim engelleri getiren iktidar bu sosyal yıkımı yalnızca izlemekle yetiniyor.

Denetimsizlik, yetersiz yasal düzenlemeler ve etkisiz yaptırımlar; kumar ve bahis çarkının dönmesine zemin hazırlıyor.

Sorun yalnızca kumar değil; sorun, göz göre göre büyüyen bu sosyal yıkıma karşı kayıtsız kalınmasıdır."

