Türkiye'deki kumar bataklığı ayyuka çıkınca CHP'li Bulut açtı ağzını yumdu gözünü

Türkiye’de hızla büyüyen yasa dışı sanal bahis furyası, toplumun farklı kesimlerinde derin yaralar açıyor. Her gün yeni operasyon haberleri gelirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da X hesabından yaptığı paylaşımla tabloya tepki gösterdi.

Bulut, milyonlarca insanın hayatını etkileyen bu sosyal çöküşe karşı “kayıtsız kalınmasını” eleştirerek dikkat çekti.

"TELEFONLAR 7/24 AÇIK BİRER KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜ"

Bulut'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi: