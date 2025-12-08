Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!

Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!
Yayınlanma:
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nden kilolarca altın ve gümüş çalınmasının ardından Türkiye'nin birçok noktasındaki adliyelerde peş peşe benzer haberler geldi. Bunun son örneği de Konya'dan geldi. Kulu Adliyesi’nde adli emanette görevli A.S.S.’nin milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği öğrenildi. A.S.S.'nin kendini ihbar ettiği ve 'zimmet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş çalınmasının ardından Türkiye'nin birçok noktasından benzer haberler gelmeye başladı. Adliye vurgunun son örneği de Konya’dan geldi.

Konya’da Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S., isimli memur kadın icralardan, ve hazine adına milli emlaktan yatan paraları zimmetine geçirdi.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Kulu Adliyesi’nde adli emanet görevlisi A.S.S. paniğe kapıldı. Sözcü'de yer alan habere göre; savcılığa giden A.S.S., kendisini ihbar etti ve her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine Savcılık soruşturma başlattı. A.S.S., alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Konya Cezaevi’ne konuldu.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!

SANAL BAHİS OYNAMIŞ

A.S.S’nin zimmetine geçirdiği paranın miktarının 6,5 milyon lirayı bulduğu öne sürülürken, A.S.S’nin paralarla sanal bahis oynadığı iddia edildi. Öte yandan paraları zimmetine geçiren A.S.S.’nin Kulu’da önceki dönemlerde Kulu Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan AKP’li İsmail Selvi’nin gelini olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Türkiye
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış