Tuncer Bakırhan'dan taziye mesajı: Büyük bir üzüntüyle öğrendim
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gürcistan'da düşen askeri uçak için taziye mesajı paylaştı.
Azerbaycan'ın Genje kentinden Türkiye'ye doğru yola çıkan askeri kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, düşen kargo uçağında 20 personel olduğunu bildirdi. Uçağın enkazında arama çalışmaları sürerken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, başsağlığı mesajı paylaştı.
BAKIRHAN'DAN TAZİYE MESAJI
"Hayatını kaybeden personelin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendim" diyen Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
- "Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğru havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında hayatını kaybeden personelin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda yaşamını yitiren askeri personele Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum."