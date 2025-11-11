Gürcistan'daki uçak kazasına MSB'den yeni açıklama

Azerbaycan’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Düşen uçakta 20 personelin bulunduğu bilgisi paylaşılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni bir açıklama geldi. MSB, kazayı Türk ekibin inceleyeceğini belirterek kaza kırım ekibinin bölgeye gittiğini belirtti.

MSB'DEN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada "Değerli basın mensupları, Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır.

Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir.

Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." denildi.

Son dakika | Gürcistan'da düşen uçaktan kahreden haber! 20 personel vardı

ENKAZA 17.00'DE ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile düzenli olarak görüştüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00'de ulaşıldığını ve arama çalışmalarına devam edildiğini kaydetmişti.