Erdoğan'dan ince bir sitem: Dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Hane" İslam Sanatları Sergisi'nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninin ardından katılan sanatçı ve katılımcıların soruları Erdoğan tarafından yanıtlandı.

İstanbul'da imkanı olan herkesi Hane sergisine davet eden Erdoğan, İstanbul'un fethin ardından dünyanın merkezi haline geldiğini vurguladı. Erdoğan buradaki konuşmasında, Erdoğan, "15. asırdan itibaren Ali bin Yahya Sufi, Şeyh Hamdullah Efendi ve Hafız Osman Efendi gibi büyük ustalar burada dünyanın en müstesna eserlerini verdi. Bu eserler gerek İstanbul’umuzda gerekse gönül coğrafyamızda camilerimizi, mescitlerimizi, pek çok mimari şaheserimizi süsledi." ifadelerini kullandı.

"GELİŞMELER İYİ DEĞİL"

Her şeyden önce bir dede olduğunu aktaran Erdoğan, 9 torunu olduğunu belirtip, sık sık dile getirdiği üç çocuk konusunda aynı yerde olduğunu söyledi. Nüfus konusunda henüz bir netice almadıklarını aktaran Erdoğan, şu andaki gelişmelerin iyi olmadığını belirtti.

Erdoğan'ın nüfus hakkındaki konuşması şu şekilde oldu:

"EN AZ ÜÇ ÇOCUK DİYORUM"

Her şeyden önce tabii dedeyim. 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var; "en az üç çocuk" diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil Rabbimizin emri. Sevgili Habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. "Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim" diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz "aile" derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettik. Ve aile yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi; özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz, bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz.

"EN DOST BİLDİKLERİMİZ BİLE..."