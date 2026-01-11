Erdoğan'dan ince bir sitem: Dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor

Erdoğan'dan ince bir sitem: Dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, "Hane" İslam Sanatları Sergisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada nüfus artış hızı konusuna değinerek hala üç çocuk söyleminde olduğunu ifade edip, "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor" sözleri ile sitemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Hane" İslam Sanatları Sergisi'nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninin ardından katılan sanatçı ve katılımcıların soruları Erdoğan tarafından yanıtlandı.

İstanbul'da imkanı olan herkesi Hane sergisine davet eden Erdoğan, İstanbul'un fethin ardından dünyanın merkezi haline geldiğini vurguladı. Erdoğan buradaki konuşmasında, Erdoğan, "15. asırdan itibaren Ali bin Yahya Sufi, Şeyh Hamdullah Efendi ve Hafız Osman Efendi gibi büyük ustalar burada dünyanın en müstesna eserlerini verdi. Bu eserler gerek İstanbul’umuzda gerekse gönül coğrafyamızda camilerimizi, mescitlerimizi, pek çok mimari şaheserimizi süsledi." ifadelerini kullandı.

"GELİŞMELER İYİ DEĞİL"

Her şeyden önce bir dede olduğunu aktaran Erdoğan, 9 torunu olduğunu belirtip, sık sık dile getirdiği üç çocuk konusunda aynı yerde olduğunu söyledi. Nüfus konusunda henüz bir netice almadıklarını aktaran Erdoğan, şu andaki gelişmelerin iyi olmadığını belirtti.

aa-20260111-40223568-40223566-cumhurbaskani-erdogan-hane-islam-eserleri-sergisinde-sanatci-ve-katilimcilarla-bir-araya-geldi.jpg

Erdoğan'ın nüfus hakkındaki konuşması şu şekilde oldu:

"EN AZ ÜÇ ÇOCUK DİYORUM"

Her şeyden önce tabii dedeyim. 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var; "en az üç çocuk" diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil Rabbimizin emri. Sevgili Habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi.

"Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim" diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz "aile" derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettik. Ve aile yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi; özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz, bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz.

"EN DOST BİLDİKLERİMİZ BİLE..."

(En az 3 çocuk) Yani bunu gördük ama hala biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef yani nüfusun artışına karşı çıkıyorlar.

Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire’deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur. Şu an itibariyle elhamdülillah bizim ailede şu anda gelişme iyi. Bundan dolayı da mutluyum. Bu sabah en küçüğüyle iyi bir muhabbetim oldu.

En küçüğü şu anda 2 yaşında. Onunla görüşmemi yaptım ve öyle ayrıldım. O da Baykar grubunun bir yavrusu ve hamdolsun o muhabbet bize ayrı bir dinçlik veriyor. Rabbim buradaki bütün kardeşlerime de aynı muhabbeti evlatlarından ve torunlarından almayı nasip etsin. Onlar bizi gerçekten dingin kılıyor.

Kaynak:AA

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...
İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...
Takla atıp karşı şeride uçtu: 3 araç birbirine girdi 4 yaralı
Takla atıp karşı şeride uçtu: 3 araç birbirine girdi 4 yaralı
Son dakika | Binler yağmura rağmen meydana akın etti! CHP'nin 80. miting adresi Denizli
Son dakika | Binler yağmura rağmen meydana akın etti! CHP'nin 80. miting adresi Denizli