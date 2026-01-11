14 ilde siber operasyon: 90 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 siber dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Hesaplarında 2020-2025 yılları arasında 685 milyon TL işlem hareketliliği saptanan şüphelilerden 39'u tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekipleri tarafından "Siber Dolandırıcılık" suçuna yönelik son iki haftadır yürütülen operasyonların detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve yüksek miktarda işlem hacminin tespit edildiği bildirildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 90 GÖZALTI

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda 14 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay’da İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen baskınlarda toplam 90 şüpheli yakalandı.

685 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin finansal hareketleri de mercek altına alındı. Yakalanan şahısların 2020-2025 yılları arasındaki hesap hareketlerinde toplam 685 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar sayesinde vatandaşların "Siber Dolandırıcılık" suçuyla maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 90 şüpheli hakkında adli işlemler derhal başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 46 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ VE SUÇLAMALAR

Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin, vatandaşları mağdur etmek için kullandıkları yöntemler de detaylandırıldı. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin şu suçları işledikleri belirlendi:

  • Vatandaşlara ait kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek kullanılması.
  • Sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama" gibi sahte ilanlar vererek vatandaşların dolandırılması.
  • Yasa dışı bahis oynatılması ve bu suçtan elde edilen paranın nakline aracılık edilmesi.
  • Vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilerek haksız kazanç sağlanması.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasının sonunda operasyonlarda emeği geçen personeli tebrik etti.

