Özgür Özel'den düşen askeri uçak için başsağlığı mesajı

Azerbaycan'ın Genje Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönmek için havalanan MSB'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada düşen uçakta 20 personelin bulunduğu belirtildi.

Son dakika | Gürcistan'da düşen uçaktan kahreden haber! 20 personel vardı

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üzücü olay için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

"Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz" diyen Özel, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."