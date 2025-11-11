Toplantıda “para dolu valizler” iddiası “jammer” tespitiyle son buldu

İstanbul’un Etiler semtindeki Le Meridien Oteli’nde 12 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin kamuoyunda geniş yankı uyandıran “para dolu valiz” iddiaları, savcılığın iddianamesiyle farklı bir boyut kazandı.

Soruşturma sürecinde hazırlanan iddianamede, görüntülerde taşındığı görülen valizlerin içinde sinyal kesici (jammer) cihazların bulunduğu tespitine yer verildi. Aynı iddianamede, Ekrem İmamoğlu ve koruma ekibi hakkında jammer kullanımı nedeniyle ceza talep edildi.

“PARA VALİZLERİ” İDDİASI VE MEDYADAKİ YANSIMALAR

12 Ekim 2024’te gerçekleştirilen toplantı, iktidara yakın medya kuruluşları tarafından haftalarca “para dolu valizlerle gizli toplantı” başlıklarıyla gündemde tutuldu. Görüntülerde yer alan valizler ve koruma ekibinin otel giriş-çıkışları “para kasaları taşındı”, “otelde para trafiği” gibi başlıklarla yayımlandı.

1745842476152-new-project.png

Söz konusu yayınlarda, toplantıya katılan bazı isimlerin elindeki çekçekli valizlerin içinde yüksek miktarda para bulunduğu öne sürüldü. Görüntülerde ayrıca, toplantının yapıldığı otelde bazı kameraların bantla kapatıldığı anlar da yer aldı. Bu durum, medya organlarında “gizli görüşme”, “gizli para transferi” ve “örgütsel toplantı” iddialarıyla birlikte sunuldu.

CHP’NİN AÇIKLAMALARI VE JAMMER İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden yapılan açıklamalarda ise, valizlerin içinde para değil jammer (sinyal kesici) cihazlarının bulunduğu belirtildi. CHP’liler, söz konusu jammerların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski döneminden, yani Kadir Topbaş döneminden kalan ekipmanlar olduğunu ifade etti.

Partiler, bu cihazların belediye başkanlarının katıldığı kapalı güvenlik toplantılarında, iletişim güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan teknik donanımlar olduğunu vurguladı.

İMAMOĞLU HAKKINDA CEZA TEP EDİLDİ

İddianamede, Mustafa Akın, Özgür Türkmen, Emre Manav, Çağlar Türkmen, Emin Türe, Adnan Çebi, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında “haberleşmenin engellenmesi” suçundan ceza talep edildi.

Savcılık, gerekçesinde;

  • Güvenlik kameralarının kapatılmasının, “suç delillerinin yok edilmesi veya değiştirilmesi” olarak değerlendirilebileceğini,
  • Jammer cihazlarının izinsiz bulundurulmasının veya kullanılmasının, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini,
  • Bu tür eylemlerin kamu güvenliği, denetim ve şeffaflık açısından ihlal niteliği taşıdığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

