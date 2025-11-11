İBB İddianamesi Halktv.com.tr'de! İşte tüm öne çıkanlar

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’ta tutuklanmıştı. 237 gün boyunca iddianame hazırlanmadan Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutulan İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 bin 900 sayfalık bir iddianame hazırladı.

BİR SUÇ ÖRGÜTÜ VARMIŞ... VE HEDEFİ DE CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞU

İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından tamamlandı. Ancak kamuoyuna duyurusu önce AKP’ye yakın medyada yer aldı. Yeni Şafak'ta çıkan haberlerin ardından Gürlek, İstanbul Adliyesi’nde adliye muhabirlerine iddianamenin tamamlandığını ve mahkemeye sunulacağını açıkladı.

Savcılık, iddianamede 105’i tutuklu toplam 402 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. 76 kişinin etkin pişmanlıktan faydalandığı ve kamu zararı olarak 160 milyar liranın oluştuğu öne sürüldü.

İddianamede dikkat çeken bir bölümde, İmamoğlu’nun örgütü kurma amacının “CHP’nin ele geçirilmesi ve cumhurbaşkanı adaylığı için fon oluşturulması” olduğu belirtildi. Şu ifadeler yer aldı:

“Örgüt... Cumhuriyet Halk Partisi’nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf.”

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “kişisel verileri yasa dışı işlemek” ve “kamu kaynaklarını hem kişisel zenginleşme hem de siyasî hedefler için kullanmak” gibi çok sayıda suçlama yer aldı.

NECATİ ÖZKAN AKIL HOCASI OLARAK ADLANDIRILDI

Yapının lideri İmamoğlu, yöneticileri ise Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün olarak gösterildi. Necati Özkan ise “örgütün akıl hocası” olarak nitelendi.

"Kültür AŞ ve Medya AŞ yapılanmasında Ekrem İMAMOĞLU'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı

döneminden beridir irtibat halinde olduğu, çok güvendiği ve aynı zamanda siyasi danışmanlığını da yapan örgüt üyesi Necati ÖZKAN, örgütün akıl hocası konumundadır. Suç örgütünün illegal faaliyetlerinde çıkan aksaklıklar için çözüm yolu bulmuş, örgüt yöneticileri ve üyeleriyle AK Merkez'de bulunan ofisinde gizli toplantılar yapmış, yasa dışı işlerin kimlere verileceğini organize etmiştir. Suç örgütü üyesi Necati ÖZKAN'ın ofisine,örgüt yöneticileri Murat ONGUN ve Fatih KELEŞ'in, örgüt üyeleri Buğra GÖKÇE, Murat ABBAS'ın sık sık müstakil olarak ve birlikte ziyaret ettiği, Akmerkez ziyaretçi defteri tutanakları, kamera görüntüleri ve iletişim tespit raporlarından tespit edilmiştir"

16 GÜN ÖNCE HAYATIMIZA GİRMİŞTİ ŞİMDİ YÖNETİCİ

27 Ekim'de Türkiye'nin öğrendiği Hüseyin Gün, iddia edilen örgütün yöneticisi olduğu iddia edildi. 27 Ekim'de Gün'ün de yer aldığı casusluk soruşturmasında Gazeteci Merdan Yanardağ da tutuklanmıştı. Kısa bir süre önce ismi kamuoyu tarafından öğrenilen ve çok kısa süre önce tutuklanan Gün'ün örgüt yöneticisi olduğu iddiası dikkat çekti.

AHTAPOT SEKİZ KOLLUDUR AMA 7 BÖLÜM VAR

Yedi bölümden oluşan iddianame, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözleri ile başlandı.

İddianamede, örgütün “bir ahtapot gibi” İBB genelinde yayılma gösterdiği iddia edildi.

142 EYLEM VE 2.352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İmamoğlu hakkında 142 farklı eylemle suçlama yöneltildi. İstenen hapis cezası 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar değişiyor. Suçlamalar iki gruba ayrılıyor: kişisel ve örgüt adına işlenen suçlar.

İddianamede İmamoğlu’nun kişisel işlediği iddia edilen suçlar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerini aklama (7 kez)

Kamu kurumunu zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık (7 kez)

Örgüt adına işlendiği iddia edilen suçlar:

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (4 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgi yayma

İrtikap (9 kez)

Kamu kurumlarını zarara uğratacak dolandırıcılık (39 kez)

Aklama (4 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevre kirliliğine neden olma

Vergi Usul Kanunu’na, Orman Kanunu’na ve Maden Kanunu’na muhalefet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açıklanan İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve bir şema yer aldı.

ŞÜPHELİ VE KİŞİ SAYISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı açıklamasında şu bilgiler verildi:

105 kişi tutuklu, 170 kişi adli kontrol altında, 7 kişi hakkında yakalama kararı var

402 kişi şüpheli, 5 kişi müşteki

İddianame 143 farklı eylemi kapsıyor

99 kişi örgüt mensubu (1 lider, 6 yönetici, 92 üye), kalanlar bağlantılı suçlarla ilgili

İDDİANAMEDE NELER VAR? İŞTE ÖNE ÇIKANLAR

İddianamenin giriş bölümünde, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün siyasi hedefi doğrudan şöyle tanımlandı:

"Mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun mensubu olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ kapsamındaki örgüt mensupları ile bağlantılı oldukları şahısların eylemlerini konu alan iddianamemiz...”

İddianameye göre örgütün ilk adımları Beylikdüzü Belediyesi döneminde atıldı. İmamoğlu’nun belediye başkanı olduğu bu dönemde, imar ve ruhsat işlemlerinden rüşvet alındığı öne sürüldü.

Bahsi geçen dönemde Fatih Keleş ve Adem Soytekin, firmalarla rüşvet görüşmelerini yürütmekle; Mehmet Murat Çalık ise “imar usulsüzlüklerinden sorumlu ” olmakla suçlandı:

"Şüpheli Ekrem İMAMOĞLU’nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra ilk olarak 2015 yılında kendi başkanlığı yetki alanındaki inşaatlardan ruhsat, imar, iskan

izni gibi belediye işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu, Bilindiği üzere bir inşaat yapılırken belediyeden belirli izinlerin alınması gerekmektedir. "Bu soruşturma kapsamında Ekrem İMAMOĞLU’ nun kurduğu, belediyedeki bu yapılanmanın yetkisini kötüye kullanarak proje/arsa sahiplerine gerekli izinlerin verilmesi neticesinde maddi menfaat temin etmeye başladığı, bununla birlikte imarsız alanları imara açma, yapılardaki usulsüzlükleri görmezden gelme gibi eylemlerde bulunduğu, yapılanmada Fatih KELEŞ ve Adem SOYTEKİN’ in Ekrem İMAMOĞLU’nun talimatlarıyla hareket ederek firma sahipleriyle görüştükleri, inşaat projelerindeki usulsüzlüklerden elde edilen maddi menfaatin firma sahiplerinden rüşvet olarak alınmasından sorumlu oldukları, Mehmet Murat ÇALIK isimli şahsın belediyede imardan sorumlu başkan yardımcısı olduğu, imar ile ilgili usulsüzlüklerdeki işlemlerde rolü olduğu, Tuncay YILMAZ isimli şahsın ise İMAMOĞLU İnşaat unvanlı firmanın müdürü olduğu Ekrem İMAMOĞLU’nun talimatıyla inşaat firması sahipleri ile maddi menfaat görüşmelerini yürüttüğü....

"SİSTEM" İDDİASI! ÖRGÜTÜN BÜYÜME DÖNEMİ İBB İMİŞ

İddianameye göre, İBB’deki yapı “örgütün büyüme dönemi” olarak tanımlandı. Burada İBB iştiraki olan şirketlerin yöneticiliklerine yakın çevre atandı.

Kültür AŞ, Medya AŞ ve Reklam Yönetim Müdürlüğü üzerinden organize bir finans ağı kurulduğu belirtildi.

Savcılığa göre, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu dönemde suç örgütü “şehir geneline yayılan bir ağ” kurdu.

İddianamede İBB iştirakleri üzerinden yürütülen usulsüzlük ağı olduğu öne sürüldü.

Bu ağ için de “sistem” ifadesi kullanıldı.

Savcılık, sistem iddiasını şöyle tanımladı:

"Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün kamu kaynaklarını, örgüt lideri, yöneticileri ve üyeleriyle eylem ve fikir birliği içerisinde gasp etmiş olduğu iştirak şirketlerinin arasında Kültür ve Medya A.Ş de yer almaktadır... Yasa dışı eylemler neticesi elde edilen kara paranın bir kısmının naylon faturalar ve muvazaalı işlemler vasıtasıyla, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla oluşturulan ve 'sistem' adı verilen gayri resmi örgüt kuruluşuna aktarıldığı.."

İddianamede, İBB bürokrasisinin ve iştirak şirketlerinin örgüt içinde paravan işlevi gördüğü ileri sürüldü:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün' silahlı olmadığı, maddi menfaate dayalı ve çıkar amaçlı kurulduğu, örgüt lideri dahil olmak üzere yönetici ve üye kadrosunda yer alan kişilerin bir kısmının kamuda (belediyelerde ya da bağlı iştiraklerde) görevli oldukları, bundan kaynaklı olarak örgütün; gerçekleştirmiş olduğu eylemlerinde daha çok kamunun kendilerine sağlamış olduğu gücü kullandıkları, hem örgüte mensubiyeti bulunan şüphelilerin hem de örgütün oluşturduğu 'sisteme' para aktaran şüphelilerin kendi çıkarlarının da örgüt çıkarları ile paralel nitelikte olmasından kaynaklandığı, 'sisteme' doğrudan veya dolaylı olarak para aktarmak zorunda kalan mağdur kişilerin ise örgütün kamusal gücünden korktukları anlaşılmıştır."

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI YER ALDI

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden biri, “İstanbul Senin” mobil uygulaması ile vatandaşlardan kişisel veri toplandığı ve bu verilerin yurt dışındaki şirketlere analiz ettirildiği iddiası. Bu sistemle toplumu “siyasi tercihler açısından yönlendirme” hedeflendiği öne sürüldü.

Bu uygulama hakkındaki iddialar yalnızca 16 gün önce gündeme gelmişti. Veri analizi ve casusluk soruşturmasının yapıldığı gün olan 27 Ekim'de İstanbul Senin verilerinin sızdırıldığı öne sürülmüştü.

237 gün sonra yazılan iddianame da bu kısmın olması dikkat çekerken savcılık şunları ifade etti:

"Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimleri öncesi seçim sloganlarından olan 'İstanbul Senin' adını verdikleri uygulama ile; toplumu etki altına almak, vatandaşların gündelik rutinlerine müdahale etmek ve toplumun siyasi tercihlerini belirlemek amacıyla kişisel verileri ve sandık verilerini ele geçirdikleri, vatandaşların konum bilgilerini bunlarla birleştirerek yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirdikleri..."

GAZETECİLERE FON İDDİASI, "KILIÇDAROĞLU'NU UZAKLAŞTIRMA ÇALIŞMASI"

İddianamenin 6. bölümünde, bazı gazetecilere ödeme yapılarak eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kamuoyu oluşturulduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz gün de gözaltına alınan ve Türkiye'nin en çok tanınmış gazetecileri arasındaki o isimler hakkında şunlar öne sürüldü:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt liderinin bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırmıştır. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat Ongun’un organize etmiştir. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlanmıştır."

CHP İL BİNASININ SATIN ALIMI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN FOTOĞRAFIYMIŞ

Savcılık, CHP İstanbul İl Binası’nın satın alım sürecinin de örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştiğini savundu. Sürecin partinin o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun dışlanarak yürütüldüğü ve ortaya çıkan görüntülerin ilk “örgütsel fotoğraf” olduğu iddia edildi:

"İBB’nin sorumluluk sahası da dikkate alındığında suç örgütünün ahtopotun kolları gibi geliştiği, ilçe

belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma

yetkisine sahip olmuştur.

Örgüt lideri İBB Başkanı olduktan sonra, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binasının satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan KAFTANCIOĞLU saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürütmüş ve Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimine talip olduğuna ilişkin ilk gövde gösterisini yapmıştır. İ l binasının satın alımı sürecine ait ‘Para Sayma’ görüntüleri kamuoyuna yansımasıyla Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan suç örgütü ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde vermiştir.

l binasının satın alımı sürecine ait ‘Para Sayma’ görüntüleri kamuoyuna yansımasıyla Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan suç örgütü Bu görüntüler üzerine gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek İMAMOĞLU çıkar amaçlı suç örgütü binanın ‘bağış’ olarak toplanan paralarla satın alındığı algısını oluşturmaya çalışsa da gerçekte durumun farklı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bağış olarak toplanan miktar dışında kalan tutarın örgütün suçtan elde ettiği kazançla karşılandığı anlaşılmıştır."

İddianamenin 7. bölümünde, İmamoğlu hakkında TCK 220/1 ve 220/5 maddeleri kapsamında “örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan ceza istendi:

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun örgütsel konumuna uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/1, 53/1’nci maddeleri uyarınca cezalandırılması... ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına” karar verilmesi talep edildi.

İBB iddianemesinde CHP liderinden işte böyle bahsedildi: 'Özgür Özel isimli şahıs'

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BÖYLE BAHSETTİLER

İddianamede son seçimin birinci partisi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'den, "CHP Başkanlık görevine gelen Özgür ÖZEL isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte destek verdikler..." diyerek söz edildi.

YARGITAY'A İHBAR

Başsavcılık, söz konusu iddianameyi gerekçe göstererek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar vasıfında bildirimde bulundu.

Savcılığın Yargıtay'a gönderdiği bildirim yazısında, gerekçeler sıralandı. Mali usulsüzlükler ilk gerekçe olarak öne sürüldü. Yazıda, "suç gelirleriyle parti binası satın alındığı, delegelerin maddi menfaat vaadiyle etki altına alınmaya çalışıldığı ve bu durumun demokratik siyasi yaşamın meşruiyetini zedelediği" iddia edildi.

BU DA İSTENDİ... EL KONULSUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının "suç gelirleriyle" finanse edildiği iddia edilerek binaya el konulması (müsadere) istendi.

Bina aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de çalışma ofisi olarak kullanılıyor.

İDDİA EDİLEN ÖRGÜTÜN ŞEMASI

10 ismin doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. O isimler şunlar:

Mehmet Murat Çalık

Tuncay Yılmaz

Yakup Öner

Mustafa Akın

Resul Emrah Şahan

Mehmet Pehlivan

Yiğit Oğuz Duman

Bakir Aydöner

Hakan Karaniş

Sarp Yalçınkaya



İddianameye göre MURAT ONGUN'a bağlı çalışanlar:

Emrah Bağdatlı

Özge Bağdatlı

Nihat Sütlaş

Murat Kapki

Hüseyin Köksal

Serdal Taşkın

Buğra Gökçe

Kaan Sürmegöz

Pınar Türker

Kadriye Kasapoğlu

Gözdem Ongun

Fatoş Ayık

Turan Aydoğan

Barış Kılıç

Nihat Uçan

Elif Atayman

Güldem Şık

Erdinç Çolak

Ulaş Yılmaz

Ömür Yılmaz

Vedat Şahin

Kahraman Yeşilyurt

Metin Bal

Elif Güven

Mete [Soyadı Belirsiz]

Nazlı Dalar

Esma Bayrak

İddianameye göre FATİH KELEŞ' bağlı çalışanlar:

Elçin Karaoğlu

Ali Nuhoğlu

Süleyman Atik

İbrahim Bülbüllü

Yavuz Saltık

Ali Rıza Yılmaz

Can Akın Çağlar

Gürkan Alpay

Ramazan Gülten

Mehmet Çakırlıoğlu

Murat Yazıcı

Ufuk Karakaya

Taner Çetin

Arzu Can

Çağla Demir

İddianameye göre ERTAN YILDIZ'a bağlı çalışanlar:

Ziya Gökmen Togay

Ali Sukas

Burak Sıralı

Ali Kurt

Şafak Başa

İddianameye göre MURAT GÜL İBRAHİMOĞLU'na bağlı çalışanlar

Hakan Karanis

Sarp Yalçınkaya

İddianameye göre HÜSEYİN GÜN'e bağlı çalışanlar

Necati Özkan

Erol Özgüner

Melih Geçek

Emrah Yüksel

Esra Bulduk

Zehra Keleş

İsmet Kobil



İSKİ, İGDAŞ VE BOĞAZİÇİ İÇİN AYRI İDDİANAME DÜZENLENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İSKİ, İGDAŞ ve BOĞAZİÇİ TESİS hakkında ek iddianame düzenleneceği söyledi: