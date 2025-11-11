İBB iddianemesinde CHP liderinden işte böyle bahsedildi: 'Özgür Özel isimli şahıs'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianemesinin tamamlandığını duyurdu.

Bu dosya kapsamında Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen iddianamede, örgütün amacı olarak ise "CHP'yi ele geçirmek" ve İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak" olarak ifade edildi.

İBB İddianamesinin açıklandığı dakikalarda Özgür Özel'den İmamoğlu'na sahip çıkın çağrısı

CHP LİDERİNDEN "ÖZGÜR ÖZEL İSİMLİ ŞAHIS" DİYE BAHSEDİLDİ

İddianamede dikkat çeken bir diğer detay ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "Özgür Özel isimli şahıs" diye bahsedilmesi oldu.

Özgür Özel'in amaç kapsamında İmamoğlu'na destek olduğu öne sürülen ilgili kısımda, “CHP Başkanlık görevine gelen Özgür ÖZEL isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte destek verdikleri” ifadelerine yer verildi.

Son dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi

Özgür Özel'in kongrede Genel Başkan seçilmesiyle yapılan konuşmaların "delil" olarak yer verildiği iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay ‘da CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL’in yanında Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Resul Emrah ŞAHAN, Şafak BAŞA, Yiğit Oğuz DUMAN ve Necati ÖZKAN isimli şahısların Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan SUBAŞI, Mesut KÖSEDAĞI, Özgen NAMA, Mithat Bülent ÖZMEN ve Nevzat Burak KESİMOĞLU isimli şahısların İBB’de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları,